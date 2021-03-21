RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сніг і заморозки: синоптик дала прогноз на початок тижня

Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні у понеділок, 22 березня, буде з опадами та заморозками в нічний час. Максимальна температура очікується в центральних регіонах, де позначки у термометрів сягнуть +9 градусів. При цьому протягом дня у більшості областей, за винятком сходу очікуються мокрий сніг або дощ.

Такий прогноз на початок тижня опублікувала синоптик Наталка Діденко Facebook.

"Понеділок принесе в Україну вологу прохолодну погоду. Мокрий сніг або дощ очікуються в західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одеської області та Криму. На решті території України - без істотних опадів. Карта 1", - передає Діденко.

Погода в Україні 22 березня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Також за даними метеоролога, температура по країні буде коливатися в межах +2... +6 градусів, місцями доходити до +9 градусів.

"Температура повітря буде залишатися низькою - вдень близько +2... +6 градусів тепла, на півдні, на сході та місцями в Центрі до +9 градусів. А вночі в більшості областей України ще й підморожуватиме", - відзначає експерт.

У Києві завтра, 22 березня, за даними фахівця очікується періодично мокрий сніг. Температура протягом дня не підніметься вище +3... +5 градусів.

Також Діденко прикріпила прогноз на 28 березня. Через тиждень в Україні очікується істотне потепління.

"Друга карта прогнозу температури повітря - аж на неділю, 28 березня, ще все може змінитися. Але так хотілося показати саме цей, попередній, прогноз, коли можна буде хоча б один шар одягу зняти під обридлим пуховиком)) А поки - гріємося", - додала синоптик.

Погода в Україні 28 березня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми публікували прогноз погоди на період з 22 по 25 березня. Наступного тижня погода в Україні знову погіршиться після потепління на вихідних.

До цього ми писали про те, що синоптики повідомили про потепління наприкінці березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Наталка ДиденкосиноптикПогода
Читайте також
У Карпатах сьогодні можуть зійти лавини
Мокрий сніг і холод зміниться потеплінням: коли в Україну повернеться сонце
Прогноз погоди