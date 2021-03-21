Сніг і заморозки: синоптик дала прогноз на початок тижня

"Понеділок принесе в Україну вологу прохолодну погоду. Мокрий сніг або дощ очікуються в західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одеської області та Криму. На решті території України - без істотних опадів. Карта 1", - передає Діденко.

Погода в Україні 22 березня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Також за даними метеоролога, температура по країні буде коливатися в межах +2... +6 градусів, місцями доходити до +9 градусів.

"Температура повітря буде залишатися низькою - вдень близько +2... +6 градусів тепла, на півдні, на сході та місцями в Центрі до +9 градусів. А вночі в більшості областей України ще й підморожуватиме", - відзначає експерт.

У Києві завтра, 22 березня, за даними фахівця очікується періодично мокрий сніг. Температура протягом дня не підніметься вище +3... +5 градусів.

Також Діденко прикріпила прогноз на 28 березня. Через тиждень в Україні очікується істотне потепління.

"Друга карта прогнозу температури повітря - аж на неділю, 28 березня, ще все може змінитися. Але так хотілося показати саме цей, попередній, прогноз, коли можна буде хоча б один шар одягу зняти під обридлим пуховиком)) А поки - гріємося", - додала синоптик.

Погода в Україні 28 березня (карта: facebook.com/tala.didenko)