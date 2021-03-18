Коли нарешті встановиться тепла погода в Україні: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні до кінця березня продемонструє певні коливання температури повітря, але в останні числа місяця сягне своїх пікових значень тепла. Втім, у ряді областей ще очікуються опади у вигляді мокрого снігу, а на початку квітня - навіть деяке похолодання.

Яка погода буде до кінця березня в різних облцентрах України

У Київі пік тепла очікується наприкінці місяця - 30-го числа, та в останній день березня злегка опуститься, а ось 1 квітня стовпчики термометрів підуть в "круте піке" - впадуть до +6 градусів. У цілому температура повітря 18 березня матиме тенденцію до підвищення, почавши його з +3 градусів у четвер. Незначні опади у вигляді мокрого снігу вірогідні 18 і 20 березня, а 26-го буде дощ.

У Харкові найтеплішим днем в період до кінця місяця стане 30 березня, коли температура повітря складе +12 градусів. Проте вже наступного дня стовпчики термометрів опустяться до +8, але потім знову підуть вгору, і квітень почнеться комфортною температурою +11 градусів. Взагалі з 18 березня холодно вже не буде - температура в середньому варіюватиметься в межах +3... +7 градусів, з тенденцією до підвищення.

В Одесі до кінця березня температура повітря вище ніж +8 градусів не підніметься. У середньому стовпчики термометрів особливих стрибків демонструвати не стануть, і температурна "крива" буде цілком рівною: від +4 до +8 градусів весь залишок місяця. Опади у вигляді дощу очікуються 18-19, 23-24 і 26 березня.

У Львові найтеплішою датою березня стане 29-е число, коли повітря прогріється до +15 градусів. Весь період до кінця місяця температура повітря коливатиметься від +3... +11 градусів (хоча 22-го похолоднішає до +1 градуса, тоді ж очікується й мокрий сніг). 1 квітня прогнозується +16 градусів.

У Херсоні весь залишок березня буде досить тепло: стовпчики термометрів коливатимуться в межах +7... +13 градусів, а 30-го буде вже +14. Дощ з грозою очікується 18 березня, і після паузи в кілька днів опади повернуться в 23-24 і 26-27 числах.

У Дніпрі до кінця березня температура повітря вище +13 не підніметься (це буде 28 і 30-го). Стовпчики термометрів будуть трохи гойдатися з боку в бік, але в цілому очікується близько +6... +10 градусів. Невеликі дощі можливі тільки 20 і 23-24 березня.

У Луганську найближчими днями очікується температура повітря близько +4... +8 градусів, а в останній тиждень місяця стовпчики термометрів потягнуться вгору до +13 градусів (31 березня). Опади у вигляді дощу з імовірністю мокрого снігу прогнозуються 18-20 березня.

У Запоріжжя найближчими днями стовпчики термометрів покажуть стрибок вниз з +10 до +5 градусів, потім схожі стрибки повторяться через кілька днів знову. Але в цілому очікується досить тепла температура +7... +11 градусів, а найтеплішими датами стануть 28 і 30 числа (+13 градусів). Періоди опадів прогнозуються 18-20 і 23-24 березня.

У Чернігові температура повітря очікується до кінця березня близько +4... +8 градусів, але до останніх числах місяця стовпчики термометрів йтимуть вгору, до +13 градусів 30 березня. Втім, вже до початку квітня знову поповзуть вниз до +6 градусів. Незначні опади (вірогідний мокрий сніг) будуть 18 і 19 березня.

В Ужгороді цілий тиждень температура повітря очікується близько +6... +8 градусів, а потім стовпчики термометрів потягнуться вгору, і вже 28 березня досягнутий +18 градусів. При цьому 30-го потеплішає до +10 градусів, а потім знову почнуть підніматися, і квітень стартує з +16 градусів. 20 березня імовірна гроза, 25 і 30-го ітиме дощ.