Сніг відступить майже у всіх областях: кого погода не сильно порадує

На сході країни сніг буде йти тільки вночі, вдень очікується суха погода. Можливий сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря складе від -5 до -3 градусів, місцями до 0 градусів. Вдень очікується від +1 до +5 градусів.

У південній частині вночі пройде мокрий сніг з дощем, вдень без істотних опадів. Температура вночі впаде до 0 +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +5 градусів. У Криму без істотних опадів, сильний вітер, вночі від +1 до +3 градусів, вдень +2 +4 градуси.

На півночі країни без істотних опадів, але очікується сильний вітер з поривами. Вночі температура впаде до -6 -4 градусів, вдень підніметься до +1 +3 градусів.

У західній частині країни снігом вночі зачепить лише Львівську область та Закарпаття, вдень у більшості областей – без істотних опадів. Штормовий вітер, з поривами. Вночі від -6 до-3 градусів, вдень очікується від +1 до +4 градусів.

У центральних областях вночі буде йти сніг, який до ранку припиниться. Вдень буде сухо, але очікується сильний вітер. Нічна температура коливатиметься в межах -5 -3 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів.

У Києві 6 березня без істотних опадів, вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі буде холодно, від -5 до -3 градусів, вдень очікується від +1 до +3 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 6 березня