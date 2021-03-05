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В Україну суне сніжна хмара: які області засипатиме

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 12:12
В Україну суне сніжна хмара: які області засипатиме Погода в Україні принесе сніг (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні значно зіпсується вже 6 березня. Наталка Діденко прогнозує, що сніг, який вже сьогодні, 5-го березня, почався на Заході, просунеться й в інші області.

Про це синоптик розповіла в свіжому прогнозі на своїй сторінці у Facebook.

За словами Діденко, сніжити почало вже в деяких областях Західної України. А вже завтра, 6 березня, опади просунуться переважно до Центру та Сходу.

"Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на Півночі та навколо Карпат", - пише синоптик.

За прогнозом Наталки Діденко, вихідними в Україні буде холодно, вдень +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме.

У Києві 6-7 березня також прохолодно, +2+4 градуси, вночі з "мінусом". Буде вітряно, а от серйозних опадів не очікується.

Сніг зараз йде в західних областях (на карті - рожевий колір).

В Україну суне сніжна хмара: які області засипатиме

В Україну завітав сніг (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Сніг 6 березня можливий в Карпатах, на Півночі та Сході.

В Україну суне сніжна хмара: які області засипатиме

Прогноз погоди в Україні на 6 березня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики розповіли, що в середині наступного тижня в Україні очікується похолодання з суттєвими морозами.

Але вже друга декада місяця порадує нас потеплінням, яке буде доволі тривалим, і температура поволі підвищуватиметься.

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