В Україну суне сніжна хмара: які області засипатиме
Погода в Україні значно зіпсується вже 6 березня. Наталка Діденко прогнозує, що сніг, який вже сьогодні, 5-го березня, почався на Заході, просунеться й в інші області.
Про це синоптик розповіла в свіжому прогнозі на своїй сторінці у Facebook.
За словами Діденко, сніжити почало вже в деяких областях Західної України. А вже завтра, 6 березня, опади просунуться переважно до Центру та Сходу.
"Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на Півночі та навколо Карпат", - пише синоптик.
За прогнозом Наталки Діденко, вихідними в Україні буде холодно, вдень +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме.
У Києві 6-7 березня також прохолодно, +2+4 градуси, вночі з "мінусом". Буде вітряно, а от серйозних опадів не очікується.
Сніг зараз йде в західних областях (на карті - рожевий колір).
В Україну завітав сніг (скрін: facebook.com/tala.didenko)
Сніг 6 березня можливий в Карпатах, на Півночі та Сході.
Прогноз погоди в Україні на 6 березня (скрін: facebook.com/tala.didenko)
Раніше синоптики розповіли, що в середині наступного тижня в Україні очікується похолодання з суттєвими морозами.
Але вже друга декада місяця порадує нас потеплінням, яке буде доволі тривалим, і температура поволі підвищуватиметься.