На зміну антициклону в Україну йдуть дощі зі снігом та похолодання: де чекати негоду

Погода в Україні у четвер, 4 березня, буде обумовлена впливом антициклону Jacqueline, тому тепла і без опадів. Проте вже з 5 березня зарядять дощі з мокрим снігом, і очікується похолодання, яке триватиме до кінця тижня.

Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру та на сайті Meteoprog .

Також зазначається, що 4 березня у східних областях спостерігатиметься ожеледиця в нічний час.

У Центрі температура повітря становитиме вдень близько +8...+11 градусів, а вночі очікується від -3 градусів до нуля. Буде сухо, прогнозується мінлива хмарність.

У північних областях - також мінлива хмарність, без опадів. Вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися між +8... +11 градусів, а вночі буде близько -2...+1 градуси.

У східних областях ймовірне посилення вітру, будуть пориви до 17 м/с. Опади не очікуються Температура повітря вдень складе близько +6...+9 градусів, а в темний час доби прогнозуються нічні морози до -4 градусів.

На Заході України - також без дощів, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14 градусів, а вночі близько -2...+1 градуси.

У південних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в денний час складе близько +8...+11 градусів, вночі прогнозується від -3 градусів до нуля.

У Києві 4 березня - сухо, очікується мінлива хмарність. Температура повітря в столиці вдень буде близько +7... +10 градусів, а вночі від -2 до.+1 градуса.

5 березня в Україні майже скрізь зарядять дощі з мокрим снігом, а сухо буде тільки в південних регіонах, де температура повітря в денний час дотягнеться до +10 градусів. На решті території країни стовпчики термометрів в середньому покажуть близько +2... +4 градусів. Нічних морозів не буде ніде.

Погода в Україні 5 березня - карта (фото: meteo.gov.ua)

На вихідних, 6 і 7 березня, в Україні буде сухо і досить ясно, а температура повітря в середньому становитиме в суботу вдень близько +1... +4 градусів вже скрізь, а в неділю трохи тепліше буде тільки на Заході та в Одеській області.

Погода в Україні 6 і 7 березня - карти (фото: meteo.gov.ua)