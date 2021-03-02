З весни в сніжну зиму: синоптики попередили про погодні гойдалки

Погода в Україні найближчими днями влаштує жителям країни справжні гойдалки. У середу, 3 березня, в країну прийде сухий і теплий антициклон, а вже в п'ятницю варто знову чекати похолодання і мокрий сніг.

Про те, яка погода чекає на українців найближчими днями, повідомили на сайті Українського гідрометцентру .

На сході України 3 березня очікується сильний вітер і вночі місцями пройде мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі складе від -1 до +2 градусів, вдень від +3 до +5 градусів, у Дніпрі до +7 градусів.

В південній частині опади не прогнозуються, можливий сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від 0 до +2 градусів. Вдень очікується від +7 до +9 градусів, в Одесі до +12 градусів. У Криму сухо, сильний вітер. Вночі 0 +2 градуси, вдень +7 +9 градусів.

На півночі без істотних опадів, штормовий вітер. Нічна температура повітря знизиться до -2 градусів, вдень прогріється до +4 +6 градусів.

У західній частині країни знову потеплішає, опади не прогнозуються. Можливий сильний вітер з поривами. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +6 до +9 градусів, місцями до +12 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +6 +8 градусів.

У Києві 3 березня очікується суха погода, але з сильним вітром. Вночі 0 +2 градуси, вдень +7 +9 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 3 березня

4 березня по всій Україні синоптики прогнозують суху і сонячну погоду, без опадів. Денна температура в більшості областей підвищитися на декілька градусів, місцями очікується від +10 до +13 градусів.

А от у п'ятницю, 5 березня, в Україну знову прийде холодний циклон. Майже всі області затягне хмарами, на сході та в центральних областях буде йти дощ, на заході та півночі – мокрий сніг з дощем, сухо буде тільки на півдні. Температура повітря знову знизиться вночі до +1 градуса, вдень до +3 +5 градусів.

У Києві 5 березня синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, сильний вітер з поривами. Вночі близько +2 градусів, вдень до +4 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 5 березня