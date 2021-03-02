ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З весни в сніжну зиму: синоптики попередили про погодні гойдалки

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 20:30
З весни в сніжну зиму: синоптики попередили про погодні гойдалки Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями влаштує жителям країни справжні гойдалки. У середу, 3 березня, в країну прийде сухий і теплий антициклон, а вже в п'ятницю варто знову чекати похолодання і мокрий сніг.

Про те, яка погода чекає на українців найближчими днями, повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

На сході України 3 березня очікується сильний вітер і вночі місцями пройде мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі складе від -1 до +2 градусів, вдень від +3 до +5 градусів, у Дніпрі до +7 градусів.

В південній частині опади не прогнозуються, можливий сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від 0 до +2 градусів. Вдень очікується від +7 до +9 градусів, в Одесі до +12 градусів. У Криму сухо, сильний вітер. Вночі 0 +2 градуси, вдень +7 +9 градусів.

На півночі без істотних опадів, штормовий вітер. Нічна температура повітря знизиться до -2 градусів, вдень прогріється до +4 +6 градусів.

У західній частині країни знову потеплішає, опади не прогнозуються. Можливий сильний вітер з поривами. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +6 до +9 градусів, місцями до +12 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +6 +8 градусів.

У Києві 3 березня очікується суха погода, але з сильним вітром. Вночі 0 +2 градуси, вдень +7 +9 градусів.

З весни в сніжну зиму: синоптики попередили про погодні гойдалки

Карта погоди в Україні на середу, 3 березня

4 березня по всій Україні синоптики прогнозують суху і сонячну погоду, без опадів. Денна температура в більшості областей підвищитися на декілька градусів, місцями очікується від +10 до +13 градусів.

А от у п'ятницю, 5 березня, в Україну знову прийде холодний циклон. Майже всі області затягне хмарами, на сході та в центральних областях буде йти дощ, на заході та півночі – мокрий сніг з дощем, сухо буде тільки на півдні. Температура повітря знову знизиться вночі до +1 градуса, вдень до +3 +5 градусів.

У Києві 5 березня синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, сильний вітер з поривами. Вночі близько +2 градусів, вдень до +4 градусів.

З весни в сніжну зиму: синоптики попередили про погодні гойдалки

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 5 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні різко зміниться погода.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про нестійку погоду з морозами та відлигою у березні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
150 імен Лесі Українки. Все про проект до ювілею видатної поетеси
150 імен Лесі Українки. Все про проект до ювілею видатної поетеси