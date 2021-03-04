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На смену антициклону в Украину идут дожди со снегом и похолодание: где ждать непогоду

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 06:28
На смену антициклону в Украину идут дожди со снегом и похолодание: где ждать непогоду Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в четверг, 4 марта, будет обусловлена влиянием антициклона Jacqueline, поэтому теплая и без осадков. Однако уже с 5 марта зарядят дожди с мокрым снегом, и ожидается похолодание, которое продлится до конца недели.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра и на сайте Meteoprog.

Также отмечается, что 4 марта в восточных областях будет наблюдаться гололедица в ночное время.

В Центре температура воздуха составит днем около +8…+11 градусов, а ночью ожидается от -3 градусов до нуля. Будет сухо, прогнозируется переменная облачность.

В северных областях - также переменная облачность, без осадков. В дневное время столбики термометров будут варьироваться между +8... +11 градусов, а ночью будет около -2…+1 градуса.

В восточных областях вероятно усиление ветра, будут порывы до 17 м/с. Осадки не ожидаются Температура воздуха днем составит около +6...+9 градусов, а в темное время суток прогнозируются ночные морозы до -4 градусов.

На Западе Украины - также без дождей, будет переменная облачность. Столбики термометров днем поднимутся до +14 градусов, а ночью около -2...+1 градуса.

В южных областях будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в дневное время составит около +8…+11 градусов, ночью прогнозируется от -3 градусов до нуля.

В Киеве 4 марта - сухо, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в столице днем будет около +7... +10 градусов, а ночью от -2 до.+1 градуса.

С 5 марта в Украине почти везде зарядят дожди с мокрым снегом, а сухо будет только в южных регионах, где температура воздуха в дневное время дотянется до +10 градусов. На остальной части территории страны столбики термометров в среднем покажут около +2... +4 градусов. Ночных морозов не будет нигде.

На смену антициклону в Украину идут дожди со снегом и похолодание: где ждать непогоду

Погода в Украине 5 марта - карта (фото: meteo.gov.ua)

На выходных, 6 и 7 марта, в Украине будет сухо и довольно ясно, а температура воздуха в среднем составит в субботу в дневное время около +1... +4 градусов уже везде, а в воскресенье чуть теплее будет только на Западе и в Одесской области.

На смену антициклону в Украину идут дожди со снегом и похолодание: где ждать непогодуНа смену антициклону в Украину идут дожди со снегом и похолодание: где ждать непогоду

Погода в Украине 6 и 7 марта - карты (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики рассказали о погодных качелях в ближайшие дни.

Напомним также, недавно синоптики предупредили, что в Украину в марте вернутся 10-градусные морозы.

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