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Суцільні мінуси і багато снігу: синоптики дали прогноз погоди на лютий

П'ятниця 29 січня 2021 06:30
Суцільні мінуси і багато снігу: синоптики дали прогноз погоди на лютий
Прогноз погоди в Україні на лютий (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в лютому подарує нам багато сніжних і морозних днів. Сильних мінусів синоптики не обіцяють, але в цілому місяць буде з мінусовими температурами.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, перші дні лютого будуть зі снігом та дощами, залежно від температури в регіоні. На півночі перший тиждень буде з денними морозами, вночі до -11... -13 градусів. На Півдні очікується плюсова температура, а в інших регіонах - вдень близько нуля, а вночі - "мінус".

У цілому лютий буде в основному з денними мінусами на Півночі, а на Сході похолодає з другого тижня місяця, на Заході вдень близько нуля і нижче, а на Півдні очікуються плюсові температури.

Судячи з прогнозу, днів без опадів буде дуже мало. В основному це сніг, мокрий сніг і дощ.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова, Дніпра і Одеси на місяць.

Суцільні мінуси і багато снігу: синоптики дали прогноз погоди на лютийСуцільні мінуси і багато снігу: синоптики дали прогноз погоди на лютийСуцільні мінуси і багато снігу: синоптики дали прогноз погоди на лютийСуцільні мінуси і багато снігу: синоптики дали прогноз погоди на лютийСуцільні мінуси і багато снігу: синоптики дали прогноз погоди на лютий

Погода в Україні в лютому 2021 (скрін: gismeteo.ua)

Раніше кліматологи також розповіли, якої погоди чекати у 2021 році і чому погодні рекорди для нас можуть стати нормою.

А ось авторитетний український метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, як буде змінюватися клімат в Україні в найближчі п'ять років.

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