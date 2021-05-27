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Штормовий вітер і зливи з градом: де в Україні розгуляється негода

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Четвер 27 травня 2021 06:38
Штормовий вітер і зливи з градом: де в Україні розгуляється негода Колаж РБК-Україна: погода в Україні значно погіршиться
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 27 травня, очікується з рясними дощами в ряді регіонів внаслідок впливу атмосферних фронтів, і місцями прогнозуються зливи з випаданням понад 20 мм опадів. Посилиться вітер, пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Також в Україні оголошено штормове попередження (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Meteoprog.ua.

Істотне погіршення погодних умов очікується на Півночі України, а також Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях - негода може принести не тільки грози, але місцями град, в також розгуляється потужний вітер.

Погода в центральних регіонах 27 травня

У Вінницькій та Черкаській областях буде хмарно, пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме близько +24... +27 градусів.

У Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях опади не передбачаються, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть в денний час близько +24... +27 градусів.

Погода в західних регіонах 27 травня

У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вдень термометри покажуть близько +21... +24 градусів.

У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях - дощі та грози. Температура повітря складе + 21... +24 градусів.

У Закарпатській області опади не прогнозуються, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть близько +21... +24 градусів.

Погода на Півночі України 27 травня

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях пройдуть дощі та грози. Градусники вдень покажуть близько + 22... +25 градусів.

Погода в східних регіонах 27 травня

У Харківській, Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Буде досить тепло - стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів максимум.

Погода на Півдні України 27 травня

В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях і в Криму очікується мінлива хмарність, опадів не буде. Температура повітря близько +25... +28 градусів.

Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, в Україну йде атмосферний фронт з дощами і грозами через циклон Nathan, і незабаром очікується похолодання.

Нагадаємо також, що з'явився прогноз синоптиків на червень, і в першому місяці літа середня місячна температура повітря буде в межах 18-22 градусів.

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