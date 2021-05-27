Штормовой ветер и ливни с градом: где в Украине разгуляется непогода

Погода в Украине в четверг, 27 мая, ожидается с обильными дождями в ряде регионов вследствие влияния атмосферных фронтов, и местами прогнозируются ливни с выпадением более 20 мм осадков. Усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Также в Украине объявлено штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Meteoprog.ua .

Существенное ухудшение погодных условий ожидается на Севере Украины, а также Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях - непогода может принести не только грозы, но местами град, в также разгуляется мощный ветер.

Погода в центральных регионах 27 мая

В Винницкой и Черкасской областях будет облачно, пройдут дожди. Температура воздуха днем составит около +24... +27 градусов.

В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях осадки не предусматриваются, будет переменная облачность. Столбики термометров покажут в дневное время около +24... +27 градусов.

Погода в западных регионах 27 мая

Во Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Днем термометры покажут около +21... +24 градусов.

В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях - дожди и грозы. Температура воздуха составит +21... +24 градусов.

В Закарпатской области осадки не прогнозируются, будет переменная облачность. Столбики термометров покажут около +21... +24 градусов.

Погода на Севере Украины 27 мая

В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях пройдут дожди и грозы. Градусники днем покажут около +22... +25 градусов.

Погода в восточных регионах 27 мая

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Будет довольно тепло - столбики термометров поднимутся до +28 градусов максимум.

Погода на Юге Украины 27 мая

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура воздуха около +25... +28 градусов.