Шапки і пікантні сувеніри: телезірки про найбільш найгірші подарунки на 8 березня

Ведучі "Нового каналу" зізналися, які презенти вони більше не хотіли б отримати на 8 Березня

Специально к празднику весны известные украинские телеведущие рассказали в комментарии LITE, какие именно подарки на 8 Марта разочаровали их больше всего.

Катя Павлюченко, ведущая "Тайный агент": пришлось подключить актерский талант

"Была у меня однажды очень неприятная история. На заре наших отношений с мужем он подарил мне сережки. Вообще в украшениях предпочитаю минимализм. Напыщенность меня настораживает, носить такое не могу. И как раз украшения подобного типа я и получила, сережки мне совсем не понравились. Пришлось подключить весь свой актерский талант, чтобы изобразить радость, и я… передарила их маме. Что странно, мой муж настолько настоящий мужчина, что даже если бы я сбрила брови или побрилась наголо, он бы заметил через неделю. А тут приезжает к нам моя мама в сережках, и он сразу обратил на них внимание! После фразы: "Ты что, передарила их маме?" почувствовала себя просто последним человеком! Уже не помню, что говорила ему в тот момент, но тогда хорошо усвоила, что подарки передаривать однозначно не стоит".

Ирина Хоменко ведущая "Ревизор: Магазины", "Тайный агент. Пост-шоу"

"В студенческие времена получила от одногруппника в подарок… фаллоимитатор. Розовый и в блестках. Это было при всей группе, он хотел меня удивить. Слава Богу, что я никогда не распаковываю подарки при людях! В ответ ему на день рождения тоже сделала подарок из секс-шопа. После этого мы договорились, что больше друг другу вообще ничего никогда дарить не будем".

Елена-Кристина Лебедь, ведущая "Аферисты в сетях"

"Единственный подарок, который я всегда кому-то отдаю – это шапка! Пусть даже самая эксклюзивная, самая модная и цитирующая Канта, но ШАПКИ ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ) И не ношу)".

Напомним, ранее мы писали о топ-3 идеях праздничного макияжа к 8 Марта.

Также если вам еще предстоит сделать подарок коллеге, воспользуйтесь нашими подсказками — чтобы полезно и небанально: топ-3 варианта подарков коллегам на 8 Марта.

И узнавайте, что не надо дарить девушкам 8 Марта.