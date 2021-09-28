Середина осені подарує приємні сюрпризи: астрологи назвали головних везунчиків жовтня

Гороскоп на жовтень говорить про те, що другий місяць осені принесе багато клопоту і завдань. Перша половина місяця буде складною через ретроградний Меркурій , а ось друга половина жовтня очікується більш активною і продуктивною.

Телець

Майже весь жовтень для Тельців стане комфортним. Не варто відкладати важливі справи на потім - використовуйте позитивну енергетику по максимуму. Всі свої завдання розставте за ступенем важливості й займіться найскладнішими в першу чергу. Будьте уважні до знаків – вони дадуть знати про наближення корисних і щасливих змін в житті. Єдиний несприятливий день - 30 жовтня. Пристрасть і напористість Тельців підуть на спад, а планети можуть сплутати плани.

Рак

У жовтні постарайтеся позбутися від спогадів і налаштуйтеся на позитив. Після 11 жовтня, коли Сатурн вийде з ретроградного руху, у Раків почнеться абсолютно нова смуга життя. Вийде зміцнити свої позиції в любові та справах, підвищити енергетику і гарний настрій. Життя стане більш радісним, спокійним, зрозумілим і передбачуваним.

Лев

Прямий рух Плутона принесе Левам удачу та успіх. Вони зможуть легше знаходити спільну мову з оточуючими та позбудуться почуття провини. Сварки та конфлікти підуть в минуле, в сім'ї та робочому колективі відновиться гармонія і спокій. Леви будуть відкриті для інших людей і зможуть відповісти добром на добро. Життя може змінитися кардинально, якщо навчитися адекватно сприймати критику і побажання близьких людей.