Сатанинський день і море спокус: астрологи назвали головних щасливчиків 29-30 травня

Гороскоп на останні дні травня говорить про те, що цими вихідними доведеться протистояти моральним проблемам. Є ризик піддатися чужому впливу або потрапити в неприємну ситуацію.

Астрологи розповіли, що не варто робити 29 і 30 травня і яким знакам на цих вихідних неймовірно пощастить. Про це повідомляє ТСН.

Вихідні будуть складними

У суботу є ризик потрапити під вплив непорядних і корисливих людей. Можуть задумати недобре і близькі люди. Можна прийняти точку зору на час і вчинити не так, як ви планували, але в цьому випадку ви пошкодуєте. Подумайте, чи варто йти наперекір собі.

30 травня астрологи називають "сатанинським", і його символом є павутина. У неділю є ризик заплутатися в чужих поглядах на конкретні питання і втратити власні доводи. Є ризик зіткнутися з шахраями, які будуть діяти віртуозно.

Кому пощастить 29-30 травня

Телець

Якщо ви хотіли переконати оточуючих у своїй правоті, то вам вдасться зробити це досить легко. Ви будете володіти не тільки даром красномовства, а й списком доводів, які дозволять довести правильність точки зору. Для Тельців це буде мати особливу важливість, і вони тому будуть озброєні доказовою базою до зубів.

Рак

На найближчих вихідних проведення часу буде просто щасливим. Швидше за все ви витратите час на клопоти по дому, наведення порядку і затишку, кулінарні подвиги та прогулянки з дітьми. Гарного настрою, який ви накопичите за ці дні, вистачить на весь наступний тиждень. Однак є важлива умова: не можна сваритися з рідними людьми, навіть якщо їх поведінка вам не сподобається.

Діва

Дівам зірки подарують перезавантаження відносин. Особливо це торкнеться тих, чиї спроби досягти взаєморозуміння зайшли в глухий кут. Все почнеться з дзвінка або електронного листа, в якому близька людина визнає свою провину і запропонує помиритися. А ось розвиток відносин після примирення залежить саме від Дів. Їм потрібно проявляти менше зарозумілості та перестати впиратися.