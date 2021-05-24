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Кінець весни підніме ці знаки Зодіаку на хвилю успіху: знайдіть себе в списку везунчиків!

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Понеділок 24 травня 2021 06:00
Кінець весни підніме ці знаки Зодіаку на хвилю успіху: знайдіть себе в списку везунчиків! Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 з 24 по 30 травня обіцяє чотирьом знакам Зодіаку багато везіння і удачі. Астрологи впевнені, що ці щасливчики в останні дні весни виявляться на хвилі успіху, адже їм буде супроводжувати Фортуна в коханні, грошах, кар'єрі, та й здоров'я на це все вистачить.

Про це пише vedmochka.

Телець

Тельців чекає воістину незабутній час. Астрологи пророкують, що головні події для вас розгорнуться у сфері любові та стосунків. Везіння торкнеться також грошових справ. При цьому крім стрімких злетів можливі жорсткі приземлення, але ви впораєтеся!

Рак

Астрологи поспішають порадувати Раків тим, що вони виявляться на виграші і висоті незважаючи ні на що. Експерти радять не упустити свою удачу, оскільки вас чекають нові перспективи в кар'єрі, та й у фінансах все буде добре. А ось здоров'я слід поберегти - тут можуть бути неприємні моменти.

Діва

Кінець травня стане вашим зоряним часом, дорогі Діви. Любов, творчість, нові корисні знайомства, цінні придбання - всього цього вам вдасться досягти завдяки власним зусиллям і талантам. Перед вами відчиняться нові двері, вдасться налагодити корисні зв'язки і з'являться нові знайомі, які з часом зіграють важливу роль у вашому житті.

Водолій

Вас, Водолії, чекає потік свіжих сил, оптимізму, а на колишні проблеми ви озирнетеся з посмішкою. Астрологи впевнені, що кінець весни подарує вам шанс змінити життя на краще. Однак, можуть загостритися давні проблеми у відносинах з родичами.

Раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, чиє життя перевернеться після травневого місячного затемнення, яке співпаде з Супермісяцем.

Також експерти назвали знаки Зодіаку, яких чекає неймовірне везіння влітку 2021.

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