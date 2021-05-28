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Ризикувати не можна: астрологи назвали знаки зодіаку, яким варто проявити обережність

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П'ятниця 28 травня 2021 06:15
Ризикувати не можна: астрологи назвали знаки зодіаку, яким варто проявити обережність Гороскоп на кінець травня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на кінець травня говорить про те, що весна буде закінчуватися напружено і не для всіх вдало. З 28 травня Меркурій вступить в ретроградний рух, а перед цим пройшла досить складна Повня.

Астролог назвав знаки Зодіаку, яким категорично не можна ризикувати в останні дні травня і потрібно проявити максимум обережності. Про це пише SlovoFraza.

Лев

Будьте обережні у своїх вчинках, особливо в тих, які можуть бути прийняті неоднозначно. Вони можуть змусити ваших близьких або друзів змінити думку про вашу персону. Також зверніть увагу на здоров'я, оскільки є ризик перевантажити нервову систему, серце і судини.

Діва

Астролог нагадав Дівам, що іноді потрібно йти на компроміс і тренувати своє вміння домовлятися з іншими людьми, інакше проблеми в особистій сфері від вас не підуть. Вільний час присвятіть здоров'ю хребта - вирушайте на масаж.

Скорпіон

Найближчими днями можливі травми - користуйтеся обережно електричними приладами, а роботи на будівництві відкладіть на пару днів. У професійній сфері вам може перешкодити скептицизм - це ускладнить розвиток.

Козоріг

Найближчі дні будуть дуже складними, і особливу увагу варто звернути на настрій вашого партнера. Не виключено, що він вже давно і сильно ображається на вас, а зараз настав останній шанс, щоб зупинити його від розриву і відходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким кінець весни принесе хвилю успіху.

А також розповідали про те, що названі головні щасливчики за знаком Зодіаку влітку 2021 року.

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