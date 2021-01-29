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Рагу з яловичини від Євгена Клопотенко: неможливо відірватися!

П'ятниця 29 січня 2021 10:52
Рагу з яловичини від Євгена Клопотенко: неможливо відірватися!
Рагу з яловичини від Євгена Клопотенко (Коллж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Рагу – це досить складне в приготуванні страви з безліччю інгредієнтів. Однак переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко стверджує, що готувати рагу не так вже й складно і розповів, як зробити його неймовірно смачним.

У своєму блозі Євген Клопотенко пояснив, що рагу – це французька страва, яка готується на ресторанному рівні. І якщо її правильно приготувати - то відірватися просто неможливо.

"Раніше я думав, що це рагу — несмачно. У своїй уяві я сприймав це як якусь несмачну овочеву суміш, де всі інгредієнти закидаються в каструлю і варяться/тушкуються. Але в Парижі я дізнався, що насправді рагу з яловичини — це французька страва, яка готується на ресторанному рівні. Тому що спосіб приготування зовсім інший, завдяки чому овочі не вмирають в каструлі й не в'януть, втрачаючи свої соки. Навпаки, овочі насичуються смаком і ароматом, просочуються один одним, наповняться нотками часнику, чебрецю і розмарину, стають солодкуватими, ніжними, але при цьому зберігають приємну щільну текстуру", - написав Клопотенко.

Рагу з яловичини від Євгена Клопотенко: неможливо відірватися!

Рагу з яловичини від Євгена Клопотенко

Склад:

  • 400 г Яловичина
  • 150 г Печериці
  • 100 г Цибуля-порей
  • 100 г Помідор
  • 100 г Кабачок (або цукіні)
  • 150 мл Томатний сік
  • 100 мл Бульйон (або вода)
  • 3 шт. Зубчик часнику
  • 20 г Вершкове масло
  • 1 шт. Морква
  • 3 гілочки Чебрець
  • 2 гілочки Розмарину
  • Цибуля (половина великої цибулини)
  • Лавровий лист
  • Гвоздика

Як готувати:

Всі овочі помити, почистити, нарізати на невеликі брусочки. М'ясо нарізати великими шматками, посолити, поперчити. Відправити в глибоку каструлю м'ясо з вершковим маслом і обсмажити 5 хвилин помішуючи.

Додати овочі, перемішати та смажити ще 2 хвилини з м'ясом, після чого додати томатний сік і бульйон.

Перекласти все в глибоку форму для випічки, додати лавровий лист і гвоздику. Залишити в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин. Для пікантності смаку можна додати вино, чебрець і розмарин.

"Я люблю в самому кінці, безпосередньо перед вживанням, додати 3 ложки холодної сметани, оскільки вона дасть контраст температур, що своєю чергою, викличе приємні смакові відчуття", - поділився своїм секретом кулінар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик поділилася рецептом кексу за п'ять хвилин.

А також розповідали про те, як швидко приготувати плавлений сир для бутербродів своїми руками.

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Новини України Стиль життя рецептирецептедаЕвгений Клопотенко

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