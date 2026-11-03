Бесплатное восстановление паспорта для военных: как получить помощь

Военнослужащие, которые потеряли или повредили паспорт, смогут обратиться к своей общине за помощью с оплатой его восстановления. Органам местного самоуправления предлагают уплачивать административный сбор вместо защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис военного омбудсмана.

Почему возникла такая потребность

Во время поездок в воинские части и учебные центры представители Офиса обнаруживают оставшихся без паспортов военных. Одни потеряли документы в районе боевых действий, другие пришли в учебные центры уже без них.

Без паспорта сложно пользоваться банковскими счетами, перевыпустить карту или открыть новый счет. Поэтому военные могут иметь проблемы с получением денежного довольствия.

Освободить защитников от административного сбора за восстановление документов пока не удалось: для этого требуются изменения в законодательство. Поэтому Офис предложил другой выход - общины могут платить этот сбор вместо военнослужащих.

Предложение поддержал офис президента, а Кабинет Министров рекомендовал областным военным администрациям вместе с общинами помогать военным, которые не могут оплатить услугу самостоятельно.

Как получить помощь

Военному следует обратиться в орган местного самоуправления своей общины. Контакты можно найти на официальном сайте.

В обращении следует объяснить, что паспорт потерян или поврежден и нужна помощь по его восстановлению.

К заявлению необходимо приложить:

справку о прохождении военной службы;

реквизиты на уплату административного сбора, которые можно получить в ЦНАПе или подразделении Государственной миграционной службы. В реквизитах должна быть указана сумма и назначение платежа.

Община может перечислить средства непосредственно на счет ЦНАПа или подразделения Государственной миграционной службы.