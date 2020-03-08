ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розкішний вихід: Меган Маркл в total red засліпила появою на музичному фестивалі

Lite » Стиль життя 08.03.2020 - 12:02
Розкішний вихід: Меган Маркл в total red засліпила появою на музичному фестивалі
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцог і герцогиня Сассекському відвідали відкриття фестивалю військових оркестрів Королівської морської піхоти

Меган Маркл і принц Гаррі 1 квітня складуть свої королівські повноваження, а поки вони повернулися до Великобританії, щоб відвідувати заходи і здійснювати робочі поїздки згідно з протоколом. Так, герцог і герцогиня Сассекские вже встигли відвідати премію Endeavour Fund Awards, а в суботу, 7 березня, монарша пара вирушила на не менш гучна світська подія – фестиваль військових оркестрів Королівської морської піхоти Mountbatten Festival of Music, який відкрився в Альберт-холі.

Герцогиня Сассекская вибрався для виходу в світ воістину королівський вбрання у червоних тонах – довге плаття по фігурі з трендовим кейпом від британського бренду Safiyaa.

Образ Меган доповнили атласний клатч Manolo Blahnik, масивні сережки-люстри з каменями від Simone Rocha, стоиомость $475 й червоні замшеві туфлі в тон сукні від її коханого взуттєвого бренду Aquazurra.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі вдягнувся в парадну форму генерал-капітана Королівських морських піхотинців з орденами і аксельбантами. До речі, мундир герцог Сассекский наділ в останній раз – після зречення від королівських зобов'язань він не зможе носити форму і знаки відмінності, але збереже свої військові звання.

Раніше Маган Маркл вирушила з робочим візитом у демократичному total white образі і одягла блузку з мас-маркету за 37 доларів . Вона відвідала галерею Тейт, а також студію при Національного театру в Лондоні та ознайомилася з впровадженням в роботу віртуальних технологій.

Стильний символізм: Меган Маркл нарешті перестала ворогувати з Вікторією Бекхем Меган Маркл і принц Гаррі "назло всім" залишать Арчі в Канаді: у скільки обійдеться його охорона
Новини України Меган Марклпринц Гаррі
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся