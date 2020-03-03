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Меган Маркл і принц Гаррі "назло всім" залишать Арчі в Канаді: у скільки обійдеться його охорона

Lite » Стиль життя 03.03.2020 - 09:25
Меган Маркл і принц Гаррі "назло всім" залишать Арчі в Канаді: у скільки обійдеться його охорона
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Приблизна вартість охорони принца Арчі вражає!

Меган Маркл і принц Гаррі офіційно заявили про зречення від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї 8 січня. Однак силу їх рішення набуде лише з квітня. До цього часу герцогам Сассекським потрібно бути присутнім на кількох заходах у Великобританії. Як відомо, 35-річний Гаррі прилетів до Великобританії з Канади минулого тижня. Молодший онук Єлизавети II відвідав конференцію з еко-туризму в Шотландії, поспілкувався з місцевими студентами і підприємцями. А ось Меган відмовилася супроводжувати чоловіка в цій поїздці. Герцогиня Сассекська лише днями планує свій візит до Великобританії. 5 березня Меган і Гаррі відвідають церемонію вручення премії Endeavour Fund Awards в Лондоні. 7 березня — музичний фестиваль "Маунтбеттен" в Альберт-холі. Герцоги Сассекські будуть присутні на щорічній службі у Вестмінстерському абатстві з нагоди Дня Співдружності націй 9 березня.

Члени королівської сім'ї та британські ЗМІ були впевнені, що в Англію зі своїми скандальними батьками також прилетить принц Арчі. Особливо, за інформацією інсайдерів, на це розраховувала Єлизавета II. Адже малюк полетів до Канади зі своєю мамою незадовго до Різдва. І з тих пір він жодного разу не був у Великобританії.

Герцогиня Сассекська влаштувала для всіх "пастку". Як з'ясувалося, Меган Маркл і принц Гаррі вирішили не брати 9-місячного сина з собою в тривалу поїздку до Великобританії. Малюк залишиться в Канаді.

Стежити весь цей час за Арчі будуть няні — і не одна!

Меган Маркл і принц Гаррі &quot;назло всім&quot; залишать Арчі в Канаді: у скільки обійдеться його охоронаМеган Маркл і принц Гаррі &quot;назло всім&quot; залишать Арчі в Канаді: у скільки обійдеться його охорона

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Британські ЗМІ буквально "вибухнули". Звідусіль сипалася інсайдерська інформація, мовляв, члени монаршої сім'ї вже висловили обурення і крайнє невдоволення рішенням Меган і Гаррі залишити сина в Канаді.

По-перше, виникає фінансове питання. Адже тепер потрібно забезпечити посилену охорону не тільки у Великобританії, але і в Канаді. А так як Меган і Гаррі все ще є старшими членами монаршої родини, то витрати за їх безпеку покривають британські платники податків! Видання The Sun вивело лише усереднену вартість охоронних заходів у Канаді — мінімум 50 тис. фунтів стерлінгів за охорону Арчі.

Крім того, позиція молодих батьків дуже засмучує інших членів британської королівської сім'ї. Особливо — Єлизавету II. Її Величність не бачила правнука близько чотирьох місяців. І тепер неясно, скільки ще не побачить. Подейкують, що в такий спосіб Меган вирішила помститися і Єлизаветі, і іншим родичам. Раніше інсайдери Daily Mail повідомляли, що Меган Маркл вважає себе вкрай приниженою через обмеження Єлизавети II. По-перше, Її Величність заборонила молодшому онукові і його дружині використовувати ім'я "Sussex Royal" в якості торгового знака. А це руйнує багато планів Меган і Гаррі на майбутній заробіток. По-друге, Гаррі доведеться пройти "випробувальний термін в один рік. Якщо за цей час за принцом не буде помічено скандальних історій, йому дозволять знову носити військову форму і використовувати деякі військові регалії.

Також відзначимо, що після остаточного вступу в силу рішення про зречення Маркл і принца Гаррі, вони будуть позбавлені фінансової підтримки з британської скарбниці. Однак збережуть за собою формальний титул "Королівська Високість" і "Герцоги Сассекські". Але при цьому використовувати їх у комерційних цілях або на офіційних заходах поза межами Британії не зможуть.

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