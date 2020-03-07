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Демократично і стильно: Маган Маркл показала total white образ в блузці за 37 доларів

Lite » Стиль життя 07.03.2020 - 09:52
Демократично і стильно: Маган Маркл показала total white образ в блузці за 37 доларів
Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Герцогиня Сассекська в Лондоні ознайомилася технологіями віртуальної реальності

Меган Маркл і принц Гаррі офіційно повернулися до Великобританію та вже встигли відвідати у п'ятницю, 6 березня урочисту церемонію Endeavour Fund Awards-2020, яка відбулася в Лондоні. Нагадаємо, що з 1 квітня герцог і герцогиня Сассекські перестануть виконувати королівські обов'язки, а поки вони відвідують різні заходи згідно протоколу. Так, у п'ятницю, 6 січня, стало відомо, що Меган вирушила в Immersive Storytelling Studio у Лондоні при Королівському національному театрі, патрном якого вона є, де ознайомилася з застосуванням нових віртуальних технологій.

Також нещодавно герцог і герцогиня Сассекські відвідали Стенфордський університет, де в освітню програму також включали презентації віртуальної реальності, яка дозволить учням подивитися на світ очима іншої людини і відчути чужі емоції.

Меган оглянула інтерактивну експозицію, яка представлена в рамках національної виставки "All Kinds of Limbo", яка проходить в лондонській сучасній галереї Тейт. Дружину принца Гаррі супроводжувала арт-директора студії,що виробляє технічні рішення, Нубія Брендон і її голограма.

Демократично і стильно: Маган Маркл показала total white образ в блузці за 37 доларів

Меган Маркл (instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекська вибрала для виходу в світ легку білосніжну блузку з прозорими рукавами-буфами від Topshop, яка зі знижкою коштувала близько 37 доларів, але зараз цього артикулу вже немає у продажу. Вона доповнила свій весняний образ білою спідницею-олівець з високою посадкою і невеликим розрізом по центру подолу. В якості аксесуара Меган обрала маленьку шкіряну сумочку з короткими ручками.

Демократично і стильно: Маган Маркл показала total white образ в блузці за 37 доларів

Демократично і стильно: Маган Маркл показала total white образ в блузці за 37 доларів

Демократично і стильно: Маган Маркл показала total white образ в блузці за 37 доларів

Меган Маркл (instagram.com/sussexroyal)

Раніше стало відомо, що в мережу потрапило відео, на якому Меган Маркл нібито відштовхнула принца Гаррі і пройшла вперед на церемонії нагородження Endeavour Fund Awards в Лондоні.

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