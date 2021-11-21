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Ці знаки зодіаку чекає тривожний грудень 2021: Глоба назвав трьох невдах

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Неділя 21 листопада 2021 05:30
Ці знаки зодіаку чекає тривожний грудень 2021: Глоба назвав трьох невдах Фото: Гороскоп на грудень 2021 від Глоби (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку подолання труднощів і негараздів. Відомий астролог Павло Глоба каже, що у людей, народжених під цими сузір'ями буде чимало проблем в кінці року, а на їх вирішення знадобиться чимало сил. Але вони - впораються.

Про це пише Kleo.

Близнюки

Павло Глоба вважає, що вас чекають проблеми як на роботі, так і в родині. Астролог вважає, що для Близнюків грудень стане свого роду точкою кипіння.

У стосунках можуть розкритися таємниці, навіть зрада. А на роботі і в бізнесі колеги або партнери можуть будувати підступи, плести інтриги, активізуються недоброзичливці.

Терези

Грудень принесе людям, народженим під знаком Зодіаку Терези проблеми на роботі, в справах буде спостерігатися певний застій.

Астролог каже, що розстановка небесних світил не буде благоволити до вчасно зданих звітів. Вам доведеться чекати доган начальства за зірвані дедлайни і низьку продуктивність.

Діва

Зимовий місяць і кінець року стануть великим тестом для Діви на стійкість нервової системи.

Глоба радить вам обмежити коло спілкування, прибравши з нього токсичних людей. Ні в якому разі не розповідайте про плани незнайомцям і якомога ретельніше фільтруйте інформацію про нові контакти.

Раніше Павло Глоба також розповів, кого зі знаків Зодіаку в грудні 2021 чекають фатальні зміни.

Також астролог Аріна Артуровна дала прогноз для всіх знаків Зодіаку на листопад 2021.

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