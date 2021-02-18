Кухар розкрив рецепт традиційної української страви, по якому готували наші предки

В українській кухні чимало страв, які стають особливими та автентичними завдяки додаванню до їх складу хрону. Відомий кухар Сергій Джуренко, який спеціалізується на автентичних українських стравах розкрив рецепт, за яким наші предки готували цю пекучу приправу.

Про це кухар розповів на своєму сайті .

Кулінар радить використовувати хрін для приготування м'яса, риби та інших других страв. Ця приправа додасть гостроти, а також зробить блюда в рази корисніше і ситніше без зайвих калорій. Кухар вирішив поділитися рецептом, яким користувався ще його батько.

Готувати він радить з хрону, який ви купите восени або взимку, навесні та влітку корінь вважається малопридатним для виготовлення приправи.

Інгредієнти для хрону:

Кореневища хрону - 0.5 кг.

Червоний буряк - 1 шт.

Цукор до свого смаку.

Сіль на смак.

Столовий оцет до свого смаку.

Приготування

1. Очистити коріння ножем, відрізати кінчики, помити і нарізати шматочками довжиною як сірник або трохи більше.

2. Замочити на 5-6 годин крижаною водою і поставити в холодильник.

"Я коріння замочую, хоча багато хто стверджує, що це зменшує їх пекучість. Ну, куди вже сильніше. І так з капців можна вистрибнути", - пише кухар.

3. Потім коріння треба подрібнити. Багато подрібнюють на тертці вручну або з використанням електром'ясорубки.

4. Подрібнений корінь акуратно складався у велику банку і закривався поліетиленовою кришкою.

5. Далі з холодильника витягався великий червоний буряк (буряк). Буряк чистили і подрібнювалася на найдрібнішу тертку, до стану пилу. Сік віджимався за допомогою шматка х/б тканини та виливався в банку з приправою.

6. В ту ж банку додавалася столова ложка з верхом цукру, чайна ложка солі крупного помелу.

7. Все ретельно перемішати та додати 2 столові ложки звичайного харчового оцту. Доливаємо охолодженої кип'яченої води, щоб вміст банки весь був у рідині. Але не перелийте. Ще раз перемішати.

8. До свого смаку додаємо сіль, оцет, цукор. І води. Рідина повинна стояти врівень з тертою приправою. Приправа повинна настоятися, визріти ніч в холодильнику.

Для створення соусу кулінар радить пропустити через м'ясорубку помідори, хрін, часник та сіль, а також перець. Можна додати солодкий перець, моркву, яблука та багато іншого.