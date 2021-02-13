Манна каша без грудочок: секретний рецепт улюбленої дитячої страви

Манна каша – улюблена страва багатьох дітей. Лікарі постійно сперечаються про корисність цієї страви, але сходяться в одному – каша з пшеничної крупи грубого помелу не зашкодить дітям, якщо нею не зловживати.

Як зварити таку кашу правильно і без ненависних грудочок, розповіли у виданні Головред.

Медики стверджують, що манна каша хороша для дієтичного лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Калорійність цієї страви становитиме 328 ккал на 100 грамів продукту.

Склад:

Молоко – 150 мл

Вода -150 мл

Манка – 3-4 ст. ложки

Цукор – 1 ст. ложка

Сіль на смак

Вершкове масло

Спосіб приготування:

Молоко можна брати будь-якої жирності, а можна просто взяти тільки воду – 300 мл. Використовуйте алюмінієву каструлю з товстим дном. Налийте туди необхідну кількість молока, додайте цукор і щіпку солі.

В холодну рідину всипте манну крупу. Перемішайте і поставте на вогонь. Якщо любите більш рідку кашу, то візьміть менше крупи (2 ложки).

При постійному помішуванні доведіть кашу до кипіння. При закипанні вона стане більш густа. Проваріть її буквально 20-30 секунд і знімайте з вогню. Не залишайте каструлю на вогні та постійно помішуйте – тоді грудочок не буде.

Готову кашу налийте в тарілку, додайте шматочок вершкового масла. Можна прикрасити фруктами або ложечкою варення.

Рецепт манної каші без грудочок