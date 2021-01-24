Партнер раптово обірвав стосунки: психологи назвали важливі причини

Психолог назвав причини раптового розриву стосунків (Фото: freepik.com)

Майже кожна людина у своєму житті стикалася з ситуацією, коли партнер у стосунках раптово зникав. І це відбувалося без скандалів або спроб порозумітися. Такі розриви особливо болючі, тому що залишається багато питань без відповіді. В першу чергу – "Чому?" і "Що робити далі?".

Як пояснює психолог Сет Гілліган, причини розриву стосунків можуть бути різноманітні й ми можемо нескінченно прокручувати останні ситуації та розмови, але не знайти в них відповіді. Що насправді відбувається, фахівець розповів в статті на сайті WebMD.

Чому людина може зникнути

Ви не подобаєтеся цій людині. Це найчастіша причина, по якій людина може зникнути з вашого життя. Вона не хоче продовжувати стосунки або ви щось таке їй сказали, що їй не сподобалося. Можливо також, що вам ця людина подобалася набагато більше, ніж ви їй.

Страх обов'язків та зобов'язань. Це дещо суперечлива поведінка і буває так, що чоловік закоханий, але емоції настільки його захльостують, що руйнують. Він може боятися зближення і травми. Також так чинять люди, які не хочуть більш глибоких і серйозних стосунків і зникають відразу, як тільки починають відчувати найбільш глибоку симпатію.

Інша людина. Так дійсно буває, навіть у більш тривалих стосунках. Це не означає, що ви йому не подобалися або не було прихильності. Буває, що в житті зустрічається інша цікава людина, з якою глибокі почуття виникають набагато швидше. Ще може стати причиною повернення близької людини з минулого, до якої не повністю згасли почуття.

Гра. Партнер веде власну гру, дозволяє собі зникати, ігнорувати та з'являтися знову, як тільки ви повністю втратили надію. Це сильно виводить з рівноваги та дозволяє партнеру вас контролювати у стосунках.

Дуже багато справ. І так буває. Зникнення може не стосуватися вас особисто і в іншої людини дійсно можуть виникнути різні проблеми – особиста криза, проблеми з законом чи здоров'ям.

Як зазначає психолог, займатися пошуками причини – не саме вдячне заняття, оскільки вона вас не задовольнить. Найважливіше, що варто зрозуміти, людина захотіла розірвати стосунки й при цьому не виконувати важку роботу – пояснюватися і розбиратися з емоціями.

Що робити після такого розриву

Гілліан пояснює, що давати поради в стилі "не думати про це", – безглуздо, оскільки людина все одно буде думати та прокручувати в голові. Так влаштований наш розум і йому не подобаються загадки, які неможливо вирішити. Прийняти те, що вам буде хотітися з'ясувати, що сталося, буде самим оптимальним рішенням.

Задумайтеся про те, що у вас є контроль над тим, скільки енергії ви витрачаєте на пошуки відповідей, перебираючи в голові всі епізоди, перечитуючи повідомлення і переглядаючи сторінки в соціальних мережах. В результаті такої поведінки у вас додасться більше питань, але не буде жодної відповіді. Наприклад, чому він (вона) пише в соцмережах кілька разів в день, а мені не може відправити одне повідомлення. Постарайтеся не страждати більше, ніж потрібно.

Наскільки можливо, позбавте себе і своїх близьких друзів від постійних роздумів і обговорень на тему того, чому людина зникла. Отримайте від них необхідну підтримку, поділіться своїми почуттями з самими близькими. Але не намагайтеся знайти відповіді за допомогою друзів. Це вам не допоможе, а з часом може викликати навіть роздратування.

Будьте обережні, якщо через деякий час ця людина знову з'явиться. Не поспішайте відновлювати стосунки. Швидше за все, результат буде точно таким самим, і ви знову будете розчаровані. Це не стосується ситуацій, коли вашому партнерові терміново знадобилася медична допомога – але навіть тут варто попросити докази.

Слідкуйте за своїми думками. "Він (вона) повинен пояснити мені, я заслуговую відповіді". Подібні думки підсилюють почуття несправедливості та обурення. Але вони вас не врятують, а тільки посилять ваш стан. Нам потрібна відповідь або пояснення, але інша людина може діяти на власний розсуд – так само як і ви можете вчинити з кимось подібним чином і в іншій ситуації. Ви не можете контролювати поведінку інших, навіть якщо ви з ними були дуже близькі.

Все, що ви можете контролювати – це те, як ви реагуєте на те, що стосунки закінчилися. Якщо вас образили, зосередьтеся на тому, щоб повернути собі стабільний стан, поставтеся до себе з добротою і теплом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази не можна говорити вголос, оскільки вони блокують роботу мозку.

А також ми розповідали про те, які помилки на початку стосунків можуть призвести до розриву.