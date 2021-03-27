Приготуйтеся до приємних сюрпризів: жіночий гороскоп з 29 березня по 4 квітня
Гороскоп на середину весни говорить про те, що в житті багатьох представників зодіакального сузір'я можуть статися несподівані зміни. Початок квітня стане дуже важливим періодом і зірки обіцяють приємні сюрпризи.
Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 29 березня по 4 квітня. Про це повідомляє SlovoFraza.
Жінка-Овен
Астрологи рекомендують проявити свій характер і спертися на свої кращі якості. Вміння швидко перемикатися між задачами дозволять не втратити цікаві пропозиції у сфері бізнесу і роботи. Чарівність і харизма Овнів подарують нові знайомства. У сімейних стосунках можлива гармонія, тільки якщо прислухатися до думки партнера. А ось самотнім зірки приготували важливу зустріч, потрібно лише перестати сумніватися у власних силах.
Жінка-Телець
Останні дні березня і початок квітня здадуться Тельцям складними. Однак це відчуття піде, якщо перестати блокувати власну підсвідомість. Перехід у другий місяць весни принесе багато позитиву, але для цього потрібно відкинути сумні думки та роздуми про минуле. Щоб супроводжував успіх, і кривдники трималися осторонь – навчитеся говорити стверджувальними висловлюваннями.
Жінка-Близнюки
Займіться комплексною роботою над собою – попрощайтеся зі стереотипами, старими ідеями та стресами, знайдіть внутрішню гармонію. Астрологи рекомендують на початку квітня спрямувати сили на навчання і здобуття нових навичок і знань. Активний інтелектуальний розвиток допоможе залучити в життя не тільки необхідні зміни, але й важливих людей.
Жінка-Рак
Успіх на початку квітня принесе позитивний настрій і правильне планування. Постарайтеся запрограмувати себе на досягнення нових висот і перестаньте боятися відповідальності. Тиждень стане дуже вдалим, якщо не занурюватися дуже глибоко і не шукати в собі неіснуючих недоліків. Впевненості допоможуть досягти щоденні тренування.
Жінка-Лев
Використовуйте свої знання і вміння по повній програмі. Найближчими днями стануть вдалими для будь-якої волі та будь-яких дій, які будуть спрямовані на творення. Пам'ятайте, що будь-які руйнівні дії або негативні емоції можуть призвести до провалу. Дуже важливо тримати себе в руках і вчасно справлятися зі стресом.
Жінка-Діва
Кінець березня стане трохи сумбурним через велику кількість завдань. Астрологи радять заспокоїтися і не намагатися встигнути за всіма зайцями одночасно. Поспішати теж не варто – це злякає успіх. Всі справи потрібно виконувати послідовно і тоді все вийде. Наприкінці тижня у Дів з'явиться час для себе – попереду маячить побачення.
Жінка-Терези
Тиждень принесе успіх, якщо не залишатися осторонь і не ховатися від реального життя. Доля підкине чимало можливостей Терезам, щоб вони могли повністю розкрити свої здібності та скористатися ними для досягнення нових висот. Удача посміхнеться в коханні, але для цього потрібно відкритися почуттям.
Жінка-Скорпіон
Астрологи рекомендують цим дамам менше говорити й більше робити. Є ризик цього тижня зіткнутися з недоброзичливцями. Вони можуть дізнатися плани та постараються нашкодити. Потрібно навчитися захищатися від негативного впливу і не поширюватися про те, що плануєте зробити. Так Скорпіони зможуть уникнути багатьох неприємностей.
Жінка-Стрілець
Щоб життя Стрільців почало мінятися в кращу сторону, потрібно змінити своє ставлення до нього. Кожен день потрібно починати з позитивного настрою – це допоможе уникнути стресів і позбавить від сумних думок. Успіх чекає на тих представниць цього знаку, які протягнуть руку допомоги всім, хто буде її потребувати.
Жінка-Козоріг
У Козерогів розпочнеться період, коли доля почне балувати новими можливостями. Потрібно дуже уважно стежити за подіями, які відбуватимуться. Важлива буде інтуїція – використовуйте її, щоб не упустити удачу. Активна позиція і доброзичливість допоможуть Козерогам досягти нових цілей.
Жінка-Водолій
Квітень Водоліям варто почати з повноцінного відпочинку. Відновити свої сили та енергію потрібно для досягнення нових перемог. Варто спланувати свій відпочинок і вибрати час для повного розслаблення і заповнення сил. Наприкінці тижня з'явиться можливість знайти твердий грунт під ногами.
Жінка-Риби
Прислухайтеся до своєї інтуїції – внутрішній голос допоможе вибрати Рибам вірний шлях до успіху та не помилитися у виборі партнерів і помічників. Особливу увагу варто приділити деталям – особливо, якщо це буде стосуватися нових досягнень у діловому середовищі. Активність та відповідальність допоможуть уникнути атак з боку конкурентів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у квітні пощастить у коханні.
А також розповідали про те, що кому зі знаків Зодіаку квітень принесе позитивні зміни.