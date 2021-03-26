Чуттєвість злетить до небес: кому із знаків Зодіаку пощастить у коханні в квітні

Гороскоп на квітень 2021 року говорить про те, що середина весни стане напруженим періодом. І хоча планети будуть налаштовані на романтику і чуттєвість, в любовній сфері можуть бути різні складності.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких квітень стане місяцем чуттєвості, любові та удачі в амурних справах. Про це пише SlovoFraza.

Овен

Квітень стане для Овнів прекрасним періодом для проведення часу зі своєю другою половинкою. Приємні прогулянки, розмови та море задоволення. Також середина весни стане підходящим часом для примирення і зізнання в коханні. Але будьте обережні – Овнів може потягнути в похід на сторону.

Телець

Тельцям захочеться як можна більше часу проводити зі своїм партнером і все робити спільно. І неважливо, чим саме пара буде займатися разом. Спільні заняття зближують людей і перевіряють їх почуття на міцність і бонусом стане необмежена кількість приємних емоцій та естетичного задоволення.

Терези

Любовні пригоди Терезів у квітні стануть дуже вдалими – їм самим сподобається. Не варто очікувати стабільності або передбачуваності – будьте готові до карколомних і захоплюючих пригод. Сумніви можна залишити осторонь і для іншої сфери життя.

Скорпіон

У квітні Скорпіонів несподівано накриє закоханістю і навіть окриленістю – але представникам цього знаку не звикати до подібних гойдалок. Однак не факт, що почуття виявляться взаємними в повному обсязі, а тому доведеться пережити традиційні любовні страждання і муки.