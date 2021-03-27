Приготовьтесь к приятным сюрпризам: женский гороскоп с 29 марта по 4 апреля

Гороскоп на середину весны говорит о том, что в жизни многих представителей зодиакального созвездия могут произойти неожиданные перемены. Начало апреля станет очень важным периодом и звезды сулят приятные сюрпризы.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 29 марта по 4 апреля. Об этом сообщает SlovoFraza.

Женщина-Овен

Астрологи рекомендуют проявить свой характер и опереться на свои лучшие качества. Умение быстро переключаться между задачами позволят не упустить интересные предложения в сфере бизнеса и работы. Обаяние и харизма Овнов подарят новые знакомства. В семейных отношениях возможна гармония, только если прислушиваться к просьбам партнера. А вот одиноким звезды приготовили важную встречу, нужно лишь перестать сомневаться в собственных силах.

Женщина-Телец

Последние дни марта и начало апреля покажутся Тельцам сложными. Однако это ощущение уйдет, если перестать блокировать собственное подсознание. Переход во второй месяц весны принесет много позитива, но для этого нужно отбросить печальные мысли и размышления о прошлом. Чтобы сопровождал успех, и обидчики держались в стороне – научитесь говорить утвердительными высказываниями.

Женщина-Близнецы

Займитесь комплексной работой над собой – попрощайтесь со стереотипами, старыми идеями и стрессами, обретите внутреннюю гармонию. Астрологи рекомендуют в начале апреля направить силы на обучение и получение новых навыков и знаний. Активное интеллектуальное развитие поможет привлечь в жизнь не только необходимые изменения, но важных людей.

Женщина-Рак

Успех в начале апреля принесет позитивный настрой и правильное планирование. Постарайтесь запрограммировать себя на достижение новых высот и перестаньте бояться ответственности. Неделя станет очень удачной, если не погружаться в себя слишком глубоко и не искать в себе несуществующих недостатков. Уверенности помогут достичь ежедневные тренировки.

Женщина-Лев

Используйте свои знания и умения по полной программе. Ближайшие дни станут удачными для любой свободы и любых действий, которые будут направлены на созидание. Помните, что любые разрушительные действия или негативные эмоции могут привести к провалу. Очень важно держать себя в руках и вовремя справляться со стрессом.

Женщина-Дева

Конец марта станет немного сумбурным из-за большого количества задач. Астрологи советуют успокоиться и не пытаться угнаться за всеми зайцами одновременно. Торопиться тоже не стоит – это спугнет успех. Все дела нужно выполнять последовательно и тогда все получится. В конце недели у Дев появится время для себя – впереди маячит свидание.

Женщина-Весы

Неделя принесет успех, если не оставаться в стороне и не прятаться от реальной жизни. Судьба подкинет немало возможностей Весам, чтобы они могли полностью раскрыть свои способности и воспользоваться ими для достижения новых высот. Удача улыбнется в любви, но для этого нужно открыться чувствам.

Женщина-Скорпион

Астрологи рекомендуют этим дамам меньше говорить и больше делать. Есть риск на этой неделе столкнуться с недоброжелателями. Они могут разузнать планы и постараются навредить. Нужно научиться защищаться от негативного воздействия и не распространяться о том, что планируете сделать. Так Скорпионы смогут избежать многих неприятностей.

Женщина-Стрелец

Чтобы жизнь Стрельцов начало меняться в лучшую сторону, нужно изменить свое отношение к ней. Каждый день нужно начинать с позитивного настроения – это поможет избежать стрессов и избавит от грустных мыслей. Успех ждет тех представительниц этого знака, которые протянут руку помощи всем, кто будет в ней нуждаться.

Женщина-Козерог

У Козерогов начнется период, когда судьба начнет баловать новыми возможностями. Нужно очень внимательно следить за событиями, которые будут происходить. Важна будет интуиция – используйте ее, чтобы не упустить удачу. Активная позиция и доброжелательность помогут Козерогам достигнуть новых целей.

Женщина-Водолей

Апрель Водолеям стоит начать с полноценного отдыха. Восстановить свои силы и энергию нужно для достижения новых побед. Стоит спланировать свой отдых и выбрать время для полного расслабления и восполнения сил. В конце недели появится возможность обрести твердую почву под ногами.

Женщина-Рыбы

Прислушайтесь к своей интуиции – внутренний голос поможет выбрать Рыбам верный путь к успеху и не ошибиться в выборе партнеров и помощников. Особое внимание стоит уделить деталям – особенно, если это будет касаться новых достижений в деловой среде. Активность и ответственность помогут избежать атак со стороны конкурентов.