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Ці знаки Зодіаку опинилися в фавориті у планет: названі головні щасливчиків квітня

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 05:28
Ці знаки Зодіаку опинилися в фавориті у планет: названі головні щасливчиків квітня Гороскоп на квітень 2021 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Гороскоп на квітень говорить про те, що другий місяць весни принесе кардинальні зміни в житті майже всіх представників зодіакального сузір'я. Можливі неймовірні пригоди, різка зміна статусу у стосунках і майже океан ніжності та почуттів.

Астрологи назвали головних щасливчиків у квітні 2021 року і повідомили, до кого планети та зірки проявлять особливу увагу. Про це пише SlovoFraza.

Близнюки

Місяць стане активним і позитивним, розслаблятися просто буде ніколи. Ділові зв'язки допоможуть істотно поліпшити матеріальне становище. Ваша вроджена чарівність допоможе досягти будь-яких цілей, навіть корисливих. А ось з близькими будьте терпиміше, щоб настрій місяця не було зіпсовано.

Лев

Квітень буде дуже цікавим, але складним. Всі питання вашої соціальної активності вийдуть на перший план. У діловій сфері ви отримаєте владу над людьми. А ось у романтичній сфері приготуйтеся до несподіванок, все стане серйозним, як ніколи.

Терези

Середина весни принесе Терезам можливість довести всім, що вони можуть і вміють заробляти гроші. Будь-яка справа принесе прибуток, навіть нехай невеликий. Але з'явиться можливість вирости, як професіоналу та отримати прекрасну репутацію і повагу. У романтичній сфері очікуйте приємні несподіванки.

Козеріг

Козероги почнуть прагнути у квітні до повної незалежності – як у фінансах, так і в усьому іншому. З'явиться просто неймовірна сила волі, витримка в критичних ситуаціях, а випробування тільки підуть на благо. Не забувайте давати відпочинок своєму мозку, щоб не зірватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найяскравішу подію цієї весни.

А також розповідали про те, що з'явився докладний таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на кінець березня.

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