Папа Франциск заснував нове свято - Всесвітній день бабусь і дідусів

Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Римський Франциск заснував міжнародний день дідусів, бабусь та літніх людей. Свято щорічно буде відзначатися по всій Церкві в четверту неділю липня.

Про це повідомляє Vatican News.

Дата святкування вибрана через близькість до дня вшанування святих Іоакима і Ганни, дідусі та бабусі Ісуса Христа.

"Дідусі та бабусі найчастіше бувають забуті. Так не будемо забувати це багатство, берегти основи та передавати їх", - сказав Папа Римський.

Напередодні Папа Римський Франциск в якості ще одного кроку на шляху до більшої рівності жінок в Римсько-католицькій церкві змінив закон. Він офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислуговувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.

Як повідомляло РБК-Україна, Папа Римський закликав усіх вакцинуватися від коронавірусу. Він підкреслив, що зробивши щеплення, людина не тільки захищає себе, але й життя навколишніх.

Нещодавно Папа Франциск виступив із засудженням тих, хто літав у відпустку під час карантину. На його думку, ці люди не думали про інших у важкий час.

Крім того, стало відомо, що Ватикан готується почати вакцинацію від коронавірусу найближчими днями. Ватикан навіть придбав холодильник для зберігання вакцини.