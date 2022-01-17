Свято 17 січня: що строго заборонено робити, важливі прикмети і дні ангела

17 січня 2022 року українці згідно з церковним календарем відзначають відразу кілька важливих свят: Собор 70 апостолів, преподобного Ахіли, диякона Печерського, преподобного Феоктиста і мученика Зосими, а також останній день Святок.
Що можна і не можна робити в цей особливий день, прикмети, традиції, заборони - читайте нижче в матеріалі Styler.
Раніше люди щиро вірили, що в цей час дуже активна нечиста сила, і намагалися будь-якими способами від неї захиститися. Аж до того, що намагалися не залишати будинок.
Ще один спосіб захисту: за допомогою гучних розмов і гуркоту. Можна взяти порожню каструлю і ополоник і трохи так погриміти по дому. Також в будинку потрібно залишати запаленим світло.
За ще однією традицією, в цей день слід тримати голову в теплі і уникати банних процедур, щоб не отримати проблеми з психічним здоров'ям.
17 січня тривають святочні ворожіння. Вийдіть на вулицю вночі і подивіться на небо. Якщо воно зоряне, знайдіть Велику Ведмедицю: сузір'я праворуч від вас, значить в цьому році ви зустрінете свою долю, зліва - вас чекає невдача.
У цей день потрібно з особливою добротою ставитися до тварин. Погодуйте вуличного кота або пса, і не забувайте про своїх домашніх годованців.
Святий Зосима вважається покровителем бджолярів, тому 17 січня потрібно обов'язково з'їсти ложку меду, щоб здоров'я було міцним. Прийнято було готувати страви з додаванням меду.
Вважається, що діти, які з'явилися на світ в цей день, володіли таємним знанням.
Олександр, Архип, Афанасій, Денис, Карл, Марк, Микола, Павло, Прохор, Тимофій, Філіп.
Привітайте рідних, близьких і друзів з такими іменами!
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