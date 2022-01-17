Свято 17 січня: що строго заборонено робити, важливі прикмети і дні ангела

Важливі традиції 17 січня, що потрібно робити

Раніше люди щиро вірили, що в цей час дуже активна нечиста сила, і намагалися будь-якими способами від неї захиститися. Аж до того, що намагалися не залишати будинок.

Ще один спосіб захисту: за допомогою гучних розмов і гуркоту. Можна взяти порожню каструлю і ополоник і трохи так погриміти по дому. Також в будинку потрібно залишати запаленим світло.

За ще однією традицією, в цей день слід тримати голову в теплі і уникати банних процедур, щоб не отримати проблеми з психічним здоров'ям.

17 січня тривають святочні ворожіння. Вийдіть на вулицю вночі і подивіться на небо. Якщо воно зоряне, знайдіть Велику Ведмедицю: сузір'я праворуч від вас, значить в цьому році ви зустрінете свою долю, зліва - вас чекає невдача.

У цей день потрібно з особливою добротою ставитися до тварин. Погодуйте вуличного кота або пса, і не забувайте про своїх домашніх годованців.

Святий Зосима вважається покровителем бджолярів, тому 17 січня потрібно обов'язково з'їсти ложку меду, щоб здоров'я було міцним. Прийнято було готувати страви з додаванням меду.

Головні прикмети на Зосиму

На деревах багато снігу - буде багато меду.

У небі не видно хмар - сильні морози будуть довго.

Чисте небо з повним місяцем - до сильної повені.

Хмари пливуть низько - до морозу.

Місяць світить яскраво і небо всипане яскравими зірками - завтра буде ясний морозний день.

Червона вечірня зоря - до сильного вітру.

Вважається, що діти, які з'явилися на світ в цей день, володіли таємним знанням.

Що заборонено робити в цей день

Ображати будь-яких тварин і комах, інакше можна накликати на себе біди і хвороби.

Лаятися, сваритися, скандалити, злитися - проявляти будь-який негатив, який може притягувати нечисту силу.

Розповідати поганий сон, який сьогодні приснився, інакше він збудеться.

Вирушати в далеку дорогу, подорожувати і навіть ходити на риболовлю.

Розповідати, скільки у вас грошей, брати в борг або давати комусь, хвалитися.

Викидати залишки зі столу, краще віддати нужденним або тваринам.

День ангела сьогодні святкують:

Олександр, Архип, Афанасій, Денис, Карл, Марк, Микола, Павло, Прохор, Тимофій, Філіп.

Привітайте рідних, близьких і друзів з такими іменами!