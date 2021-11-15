Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день

15 листопада 2021 року церквою відзначається День великих мучеників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідіфора і Анемподіста, які постраждали за свою віру. У народі свято іменується Житниці - день, коли в особливій пошані вогонь, а загадане бажання обов'язково збудеться.
Що можна і не можна робити у свято, прикмети, звичаї, у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
У цей вечір потрібно зібратися біля джерела вогню в будинку (наприклад при свічках), який, вважалося, мав особливу силу, і розповідати один одному історії.
Загадане в цей день бажання обов'язково збудеться. Тому день відмінно підходить для того, щоб будувати плани, думати про майбутнє.
До заходу сонця потрібно обов'язково попросити вибачення у людей, яких образив, дав порожню обіцянку. Тоді у вашому житті все налагодиться.
Купівля одягу 15 листопада буде вдалою. Підійдіть до вибору серйозно, тоді речі стануть улюбленими і будуть служити вам довго.
Заборони на домашню роботу в цей день немає, тому можна спокійно займатися своїми справами, клопотати по дому, господарству. 15 листопада можна зробити генеральне прибирання в оселі. Можна зайнятися рукоділлям.
В цілому, 15 листопада, не найвдаліший день для спілкування з ким-небудь. Тримайтеся в цей день подалі від сторонніх.
Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акіндін, Пігаса.
Раніше ми писали, скільки свят і вихідних нас чекає в грудні 2021-го. З'явився календар з додатковими днями для відпочинку, а також укороченими робочими днями.