Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день

Що потрібно обов'язково зробити сьогодні

У цей вечір потрібно зібратися біля джерела вогню в будинку (наприклад при свічках), який, вважалося, мав особливу силу, і розповідати один одному історії.

Загадане в цей день бажання обов'язково збудеться. Тому день відмінно підходить для того, щоб будувати плани, думати про майбутнє.

До заходу сонця потрібно обов'язково попросити вибачення у людей, яких образив, дав порожню обіцянку. Тоді у вашому житті все налагодиться.

Купівля одягу 15 листопада буде вдалою. Підійдіть до вибору серйозно, тоді речі стануть улюбленими і будуть служити вам довго.

Заборони на домашню роботу в цей день немає, тому можна спокійно займатися своїми справами, клопотати по дому, господарству. 15 листопада можна зробити генеральне прибирання в оселі. Можна зайнятися рукоділлям.

Прикмети на 15 листопада:

йде сніг в цей день - зима буде морозною і сніжною;

похмура погода і вогкість - незабаром буде потепління;

сильний дощ - зима буде дуже холодною;

небо хмарами затягнуте - до відлиги;

Забилося серце раптово - поруч майбутній чоловік (дружина);

що загадаєш - то скоро збудеться.

Що не можна робити в цей день

Вирушати в далекі поїздки - краще залишатися вдома з сім'єю.

Сваритися і ображатися на інших людей.

Віддавати борги.

В цілому, 15 листопада, не найвдаліший день для спілкування з ким-небудь. Тримайтеся в цей день подалі від сторонніх.

День ангела 15 листопада відзначають люди з такими іменами:

Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акіндін, Пігаса.