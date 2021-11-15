Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день

15 ноября 2021 года церковью отмечается День великих мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста, которые пострадали за свою веру. В народе праздник именуется Житницы - день, когда в особом почете огонь, а загаданное желание обязательно сбудется.
Что можно и нельзя делать в праздник, приметы, обычаи, у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале Lite.
В этот вечер нужно собраться у источника огня в доме (например при свечах), который, считалось, обретал особенную силу, и рассказывать друг другу истории.
Загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Поэтому день отлично подходит для того, чтобы строить планы, думать о будущем.
До захода солнца нужно обязательно попросить прощения у людей, которых обидел, оскорбил, дал пустое обещание. Тогда в вашей жизни все наладится.
Покупка одежды 15 ноября будет удачной. Подойдите к выбору серьезно, тогда вещи станут любимыми и будут служить вам долго.
Запрета на домашнюю работу в этот день нет, поэтому можно спокойно заниматься своими делами, хлопотать по дому, хозяйству. 15 ноября можно сделать генеральную уборку в жилище. Можно заняться рукоделием.
В целом, 15 ноября, не самый удачный день для общения с кем-либо. Держитесь в этот день подальше от посторонних.
Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян, Акиндин, Пигаса.
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