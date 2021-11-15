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Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день

Автор: Светлана Мащенко

15 ноября 2021 года церковью отмечается День великих мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста, которые пострадали за свою веру. В народе праздник именуется Житницы - день, когда в особом почете огонь, а загаданное желание обязательно сбудется.

Что можно и нельзя делать в праздник, приметы, обычаи, у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале Lite.

Что нужно обязательно сделать сегодня

В этот вечер нужно собраться у источника огня в доме (например при свечах), который, считалось, обретал особенную силу, и рассказывать друг другу истории.

Загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Поэтому день отлично подходит для того, чтобы строить планы, думать о будущем.

До захода солнца нужно обязательно попросить прощения у людей, которых обидел, оскорбил, дал пустое обещание. Тогда в вашей жизни все наладится.

Покупка одежды 15 ноября будет удачной. Подойдите к выбору серьезно, тогда вещи станут любимыми и будут служить вам долго.

Запрета на домашнюю работу в этот день нет, поэтому можно спокойно заниматься своими делами, хлопотать по дому, хозяйству. 15 ноября можно сделать генеральную уборку в жилище. Можно заняться рукоделием.

Приметы на 15 ноября:

  • идет снег в этот день - зима будет морозной и снежной;
  • пасмурная погода и сырость - в скором времени будет потепление;
  • сильный дождь - зима будет очень холодной;
  • небо тучами затянуто - к оттепели;
  • забилось сердце внезапно - рядом будущий супруг (супруга);
  • что загадаешь - то скоро сбудется.

Что нельзя делать в этот день

  • Отправляться в дальние поездки - лучше оставаться дома с семьей.
  • Ссориться и обижаться на других людей.
  • Отдавать долги

В целом, 15 ноября, не самый удачный день для общения с кем-либо. Держитесь в этот день подальше от посторонних.

День ангела 15 ноября отмечают люди с такими именами:

Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян, Акиндин, Пигаса.

Ранее мы писали, сколько праздников и выходных нас ждет в декабре 2021-го. Появился календарь с дополнительными днями для отдыха, а также укороченными рабочими днями.

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