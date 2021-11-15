Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день

Что нужно обязательно сделать сегодня

В этот вечер нужно собраться у источника огня в доме (например при свечах), который, считалось, обретал особенную силу, и рассказывать друг другу истории.

Загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Поэтому день отлично подходит для того, чтобы строить планы, думать о будущем.

До захода солнца нужно обязательно попросить прощения у людей, которых обидел, оскорбил, дал пустое обещание. Тогда в вашей жизни все наладится.

Покупка одежды 15 ноября будет удачной. Подойдите к выбору серьезно, тогда вещи станут любимыми и будут служить вам долго.

Запрета на домашнюю работу в этот день нет, поэтому можно спокойно заниматься своими делами, хлопотать по дому, хозяйству. 15 ноября можно сделать генеральную уборку в жилище. Можно заняться рукоделием.

Приметы на 15 ноября:

идет снег в этот день - зима будет морозной и снежной;

пасмурная погода и сырость - в скором времени будет потепление;

сильный дождь - зима будет очень холодной;

небо тучами затянуто - к оттепели;

забилось сердце внезапно - рядом будущий супруг (супруга);

что загадаешь - то скоро сбудется.

Что нельзя делать в этот день

Отправляться в дальние поездки - лучше оставаться дома с семьей.

Ссориться и обижаться на других людей.

Отдавать долги

В целом, 15 ноября, не самый удачный день для общения с кем-либо. Держитесь в этот день подальше от посторонних.

День ангела 15 ноября отмечают люди с такими именами:

Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян, Акиндин, Пигаса.