Свято 14 листопада: що строго заборонено робити, важливі звичаї і у кого день ангела

14 Листопада 2021 року відзначається в церковному календарі день святих-чудотворців Козьми і Дем'яна, які були лікарями тіл і душ. У народі сьогоднішній день отримав назву "Курячі іменини".

Що можна і не можна робити у свято, прикмети, традиції і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite .

Важливі традиції і звичаї свята, що потрібно зробити

Назву Курячі іменини цей день отримав через одну легенду. Святі Козьма і Дем'ян лікували людей, але за свою роботу плати не брали. Але одного разу добра жінка яку вони зцілили, вмовила Дем'яна взяти в подарунок три яйця. За що Козьма дуже розгнівався на брата.

У цей день раніше гуляла молодь. Дівчата обов'язково подавали на вечерю курку, а хлопці повинні були визначити, чия курка смачніше.

Курка в такому випадку символізувала щастя, родючість, достаток.

Святим в цей день можна молитися за здоров'я всіх своїх близьких і мир в домі. А дівчата перед весіллям просили Козьму і Дем'яна про міцну і щасливу сім'ю.

Молодший член сім'ї міг з'їсти в цей день куряче серце, щоб бути цілий рік здоровим.

У цей день також багаті дарували бідним курей.

Що строго заборонено робити в цей день

Виливати воду на вулицю, після того як ви скупали немовля. Інакше у нього буде безсоння.

Лінуватися, байдикувати, проводити день в неробстві.

Витрачати багато грошей - це до бідності.

Замикати будинок зовні, так як це принесе невдачу.

Головні прикмети на Курячі іменини

Вночі в будинку занявкала кішка - до радісної події.

Якщо у вас раптом виникла несподівана ідея, реалізуйте її. Вона швидше за все вдала.

Яйця, знесені в цей день курми, вважаються цілющими.

Мороз слабкий - зима настане нескоро.

Теплий день означає, що зима настане тільки в грудні і буде досить-таки м'якою.

День ангела в цей день святкують люди з такими іменами:

Єлизавета, Адріан, Уляна, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Сергій, Федір, Юліанія, Яків.