Свято 14 листопада: що строго заборонено робити, важливі звичаї і у кого день ангела
14 Листопада 2021 року відзначається в церковному календарі день святих-чудотворців Козьми і Дем'яна, які були лікарями тіл і душ. У народі сьогоднішній день отримав назву "Курячі іменини".
Що можна і не можна робити у свято, прикмети, традиції і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Важливі традиції і звичаї свята, що потрібно зробити
Назву Курячі іменини цей день отримав через одну легенду. Святі Козьма і Дем'ян лікували людей, але за свою роботу плати не брали. Але одного разу добра жінка яку вони зцілили, вмовила Дем'яна взяти в подарунок три яйця. За що Козьма дуже розгнівався на брата.
У цей день раніше гуляла молодь. Дівчата обов'язково подавали на вечерю курку, а хлопці повинні були визначити, чия курка смачніше.
Курка в такому випадку символізувала щастя, родючість, достаток.
Святим в цей день можна молитися за здоров'я всіх своїх близьких і мир в домі. А дівчата перед весіллям просили Козьму і Дем'яна про міцну і щасливу сім'ю.
Молодший член сім'ї міг з'їсти в цей день куряче серце, щоб бути цілий рік здоровим.
У цей день також багаті дарували бідним курей.
Що строго заборонено робити в цей день
- Виливати воду на вулицю, після того як ви скупали немовля. Інакше у нього буде безсоння.
- Лінуватися, байдикувати, проводити день в неробстві.
- Витрачати багато грошей - це до бідності.
- Замикати будинок зовні, так як це принесе невдачу.
Головні прикмети на Курячі іменини
- Вночі в будинку занявкала кішка - до радісної події.
- Якщо у вас раптом виникла несподівана ідея, реалізуйте її. Вона швидше за все вдала.
- Яйця, знесені в цей день курми, вважаються цілющими.
- Мороз слабкий - зима настане нескоро.
- Теплий день означає, що зима настане тільки в грудні і буде досить-таки м'якою.
День ангела в цей день святкують люди з такими іменами:
Єлизавета, Адріан, Уляна, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Сергій, Федір, Юліанія, Яків.
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