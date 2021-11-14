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Праздник 14 ноября: что строго запрещено делать, важные обычаи и у кого день ангела

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Воскресенье 14 ноября 2021 05:30
Праздник 14 ноября: что строго запрещено делать, важные обычаи и у кого день ангела Фото: какой праздник 14 ноября 2021 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

14 ноября 2021 года отмечается в церковном календаре день святых-чудотворцев Козьмы и Демьяна, которые были врачевателями тел и душ. В народе сегодняшний день получил прозвище "Курьи именины".

Что можно и нельзя делать в праздник, приметы, традиции и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале Lite.

Важные традиции и обычаи праздника, что нужно сделать

Название Курьи именины этот день получил из-за одной легенды. Святые Козьма и Демьян лечили людей, но за свою работу платы не брали. Но однажды добрая женщина которую они исцелили, уговорила Демьяна взять в подарок три яйца. За что Козьма очень разгневался на брата.

В этот день раньше гуляла молодежь. Девушки обязательно подавали на ужин курицу, а парни должны были определить, чья курица вкуснее.

Курица в данном случае символизировала счастье, плодородие, довольство.

Святым в этот день можно молиться за здоровье всех своих близких и мир в доме. А девушки перед свадьбой просили Козьму и Демьяна о крепкой и счастливой семье.

Младший член семьи мог съесть в этот день куриное сердце, чтобы быть целый год здоровым.

В этот день также богатые дарили бедным кур.

Что строго запрещено делать в этот день

  • Выливать воду на улицу, после того как вы покупали младенца. Иначе у него будет бессонница.
  • Лениться, бездельничать, проводить день в праздности.
  • Тратить много денег - это к бедности.
  • Запирать дом снаружи, так как это принесет неудачу.

Главные приметы на Курьи именины

  • Ночью в доме замяукала кошка - к радостному событию.
  • Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, реализуйте ее. Она скорее всего удачная.
  • Яйца, снесенные в этот день курами, считаются целебными.
  • Мороз слабый - зима наступит нескоро.
  • Теплый день означает, что зима наступит только в декабре и будет довольно-таки мягкой.

День ангела в этот день празднуют люди с такими именами:

Елизавета, Адриан, Ульяна, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Сергей, Федор, Юлиания, Яков.

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