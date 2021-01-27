Закохана Michelle Andrade вперше розповіла про свого хлопця

Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде (Michelle Andrade) вперше зробила зізнання про своє особисте життя. Красуня розповіла, чи є у неї хлопець, і які стосунки їх пов'язують.

Такими інтимними подробицями артистка поділилася з ведучими шоу 2POPODCAST Позитивом Олексієм Завгороднім і ПТП Олексієм Потапенком.

У дружній атмосфері Мішель відповіла на хвилюючі багатьох питання і зізналася, що закохана. А її молодий чоловік - в першу чергу - її друг.

Мішель Андранде з Потапом і Позитивом (фото: прес-служба)

"Мій хлопець знає більше, ніж подружка, ніж мама. Він мій друг в першу чергу. Всі проблеми вирішуються в родині, між парою. Це ж круто, коли людина творча закохана, тому що вона творить, по-іншому себе відчуває", - розповіла співачка.

Мішель любить демонструвати свої форми (фото: instagram.com/mishvirmish)

А ось ім'я коханого артистка вирішила залишити в таємниці, щоб зберегти інтригу.

Інтерв'ю з Michelle Andrade (відео: 2POpodcast)

Цікаво, що фани помітили певну "іскру" між Мішель і Позитивом, про що вони пишуть в коментарях:

Не вистачило пальців порахувати, скільки Пазік зробив компліментів Мішель.

Мутять чи ні незрозуміло, але схоже, як я зрозуміла, Позитив розлучився з дружиною.

Мені здалося, що вони з Пазіком пара.

По Позитиву вже не видно, чому в нього очі блищать - чи то дівчина подобається, чи то алкоголь вже відблискує зсередини.

Нагадаємо, що нещодавно Michelle Andrade шокувала шанувальників відвертими фотографіями для чоловічого глянцю.

Крім того Мішель розповіла, які нові явища з'явилися в її житті під час карантину і що допомагає їй постійно бути в хорошій фізичній формі