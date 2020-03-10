Останній привіт: в мережі показали, як Кейт Міддлтон і принц Вільям "відшили" Меган і Гаррі (відео)

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Перша за багато часу зустріч братів пройшла холодно і недружелюбно

Минула церковна служба в Лондоні з нагоди святкування Дня Співдружності Націй стала "сенсаційною" з ряду причин. По-перше, це останній офіційний захід, який Меган Маркл і принц Гаррі відвідали у статусі високопоставлених членів королівської сім'ї. З 1 квітня їх зречення вступає в силу, після чого Меган і Гаррі почнуть будувати незалежну від впливових родичів життя. Крім того, вперше після "Мегзіта" (8 січня) герцоги Сассекські і Кембриджські змогли зустрітися і поспілкуватися один з одним... Але спілкування так і не було!

У мережі не обговорюють наряди Міддлтон і Меган, а їх дуже холодний прийом. На цей раз явно не на висоті була саме герцогиня Кембриджська, чого від неї ніхто не чекав.

Так, в мережі з'явилося відео, на якому зображена перша за багато часу після скандалу зустріч Кембриджських і Сассекських. І пройшла вона вкрай недружелюбно.

Нагадаємо, що раніше всіх в Вестмінстерське абатство прибули Меган Маркл і принц Гаррі. Як з'ясувалося, їх не запросили на особливий прийом з нагоди початку церковної служби. На цій зустрічі зібралися всі старші члени королівської сім'ї. Саме через цей захід принц Чарльз, Камілла Паркер-Боулз і Єлизавета II прибули в церкву пізніше за інших.

Другими публіка зустрічала Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Коли герцоги зайшли в Вестмінстерське абатство, на своїх місцях у другому ряду вже сиділи Меган і Гаррі. А також принц Едвард (молодший син Єлизавети II) і його дружина Софі, графиня Вессекська. Підійшовши до своїх місцях, Вільям і Кетрін мило привіталися з Едвардом і Софією. Чоловіки обінялися привітаннями. Дами — посмішками.

Після чого слід було б очікувати, що Вільям і Кетрін привітаються з герцогами Сассекськими. Однак цього не сталося. На їхнє явне "привіт" принц Вільям тільки кивнув, навіть не подавши руки молодшому братові. А Міддлтон і зовсім проігнорувала їх привітання. Кембриджські відразу ж зайняли свої місця. А Меган і Гаррі лише здивовано подивилися один на одного. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Sussex Ailesi".

Відео: instagram.com/sussexailesi

Користувачі мережі були вкрай обурені такою поведінкою герцогів Кембриджських. Багато відзначили, що їх реакція негідна майбутніх короля і королеви Великобританії. І в даній ситуації навіть більш благородно повели себе Меган і Гаррі.

"І де королівська витримка, принц Вільям", "І це так ти вітаєш свого "улюбленого" молодшого брата?!", "Не очікувала такої реакції з боку Кейт, ганьба", "Тільки мені їх поведінка здається абсолютно огидною?"

Крім того, під час усієї служби брати і їх дружини так і не обмовилися один з одним ні словом! Розходилися вони також окремо.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон подарувала "друге життя" унікальній сукні Jenny Packham під час гала-вечері Place2Be.