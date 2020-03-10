Кейт Міддлтон подарувала "друге життя" унікальній сукні Jenny Packham під час гала-вечері Place2Be

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Міддлтон в черговий раз продемонструвала тренд на відповідальне споживання

Буквально весь світ обговорює останній офіційний вихід герцогів Сассекських — Меган Маркл і принц Гаррі. 9 березня скандальна пара відвідала церковну службу у Вестмінстерському абатстві в честь святкування Дня Співдружності націй. Це був останній вихід Меган і Гаррі "на посаді" високопоставлених членів королівської сім'ї. З 1 квітня їх зречення від королівських обов'язків вступає в силу. І перед парою відкриється нове незалежне життя... А от у інших членів королівської сім'ї життя тече за розпорядком. Відразу ж після церковної служби Кейт Міддлтон вирушила на гала-вечір в честь 25-річчя благодійної організації Place2Be, яка займається психологічним здоров'ям дітей. Від розкішного образу герцогині Кембриджської складно відірвати погляд!

Прийом з нагоди 25-річчя благодійної організації Place2Be став першим сольним заходом, який герцогиня провела в Букінгемському палаці. Ну що ж, британські ЗМІ вже сміливо називають Кейт Міддлтон і принца Вільяма майбутніми королем і королевою Великобританії. Герцогиня Кетрін є покровителем цієї організації з 2013 року. Place2Be створена в 1994 році. Організація надає емоційну підтримку дітям з проблемами психічного здоров'я в самому ранньому віці. За останні 25 років Place2Be надала безпосередню підтримку понад 250 000 дітей і їх сім'ям, які в даний час навчаються в 639 школах по всій Великобританії. До речі, в організації зазначають, що у Великобританії у кожному класі в середньому у трьох дітей діагностують проблеми психічного здоров'я. Благодійна організація також зазначає, що половина всіх проблем з психічним здоров'ям встановлюється у віці 14 років.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Під час гала-вечері 9 березня в стінах Букінгемського палацу зібралося чимало "вихованців" Place2Be. Більш того, за музичний супровід вечора відповідали діти з трьох шкіл: New North Academy в Іслінгтоні, Salusbury School на північно-заході Лондона і Cranbrook School. Учні разом з Королівською філармонією написали оригінальну пісню про самооцінку, творчість та їх благополуччя. Герцогиня Кембриджська була приголомшена цим. Вона сказала: “Ви написали це спеціально для сьогоднішнього вечора? Величезне спасибі. Яке задоволення для мене".

Кейт Міддлтон вітає дітей (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Пізніше під час своєї промови, Міддлтон привітала двох школярів з днем народження. І пожартувала, що в цей вечір саме вона заспіває їм — Кетрін заспівала традиційне "З днем народження тебе".

Потім вона розповіла, що пісня "Happy Birthday" була "однією з улюблених пісень принца Луї". А потім з гумором додала, що її молодший син "був захований в ліжку", а не на заході.

Також під час своєї промови дружина принца Вільяма підкреслила: “Ви навчили мене, що навіть найпростіші речі мають колосальний вплив на дітей. Наприклад, якісний час, що проводиться з ними. Час, який батьки і вчителі витрачають на те, щоб просто вислухати дитину. Саме довірчі відносини справляють найбільш глибокий вплив на емоційне і психічне благополуччя дитини".

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Перед гостями гала-вечері Мідлтон з'явилася у розкішній вечірній сукні від британського дизайнера Дженні Packham (Jenny Packham). Плаття насиченого синього кольору оздоблене пишною спідницею і візерунковим корсетом. Верх сукні (ліф і рукави) декоровані бісером і блискітками, які складаються в квіткові мотиви. Відзначається, що тканина з візерунками з бісеру була замовлена з Індії, де її розшивали майстрині вручну!

Герцогиня Кембриджська з'являється в цьому платті вже вдруге. Вперше у вбранні від Jenny Packham Кетрін блищала під час офіційного візиту до Мумбаї в квітні 2016 року. Міддлтон вже давно підтримує тренд на усвідомлене споживання. Який передбачає багаторазове використання речей, особливо одягу.

Доповнює розкішний ансамбль синій клатч від Jenny Packham, який був створений спеціально до сукні. Вечірній образ довершують сріблясті туфлі Jimmy Choo, марки Romy 100 Glitter Dégradé Pumps (725 доларів). З прикрас — сережки з перлами і блакитними кристалами у вигляді квітів від Erdem за $322. Вони з минулої колекції весни і зараз розпродані. Волосся герцогиня розпустила і переплів їх у великі локони. Вечірній макіяж зроблений з акцентом на очі і губи.