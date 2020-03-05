Як принцеса Діана: Кейт Міддлтон вийшла у світ в унікальній вінтажній сукні

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон підкорила гостей прийому унікальним образом

Кейт Міддлтон і принц Вільям проводять ну дуже насичені будні в Ірландії. Офіційний візит герцогів Кембриджських в цій країні триватиме з 3 по 5 березня. На ці три дні уряд і різноманітні громадські організації країни підготували для Кетрін і Вільяма безліч зустрічей. Тим часом модні ЗМІ поспішають зафіксувати кожен новий образ герцогині Кембриджської. А демонструє вона їх по кілька в день! На другий день ірландського туру, 4 березня в центрі уваги виявилася сукня від Oscar de la Renta.

Увечері 4 березня в Ірландському музеї літератури в Дубліні відбувся урочистий прийом з нагоди приїзду подружжя Кембриджських. Відзначається, що музей був відкритий минулого літа і розташований в одному зі старих особняків у столиці Ірландії. Відкриттям музею місцеві чиновники дуже пишаються. Тому не дивно, чому саме в його стінах було вирішено провести прийом. Музей був відкритий в партнерстві між дослідницьким університетом Юніверситі Коледж Дубліна і Національною бібліотекою Ірландії.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

По приходу Кейт Міддлтон і принцу Вільяму дали розглянути один з найцінніших експонатів музею — перший випуск роману "Улісс" ірландського письменника Джеймса Джойса 1922 року. Книга також підписана автором!

Колетт О'Флаерті, хранителька спеціальних колекцій у Національній бібліотеці Ірландії, відмітила: "Це перше видання тиражу, ми називаємо його "Копія № 1" першого видання. Це великий скарб у нашій колекції і воно абсолютно безцінне".

У прес-службі герцогів Кембриджських підкреслили, що прийом 4 березня був організований Саймоном Ковні, заступником прем'єр-міністра Ірландії. Ковні також є міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії, відповідальним за Brexit.

В дещо завуальованій фосі на вихід Великобританії з ЄС 37-річний принц Вільям сказав: "Оскільки ми бачимо, що в майбутньому відбудуться деякі зміни в наших відносинах, ми ніколи не повинні забувати, як далеко ми за останні десятиліття просунулися у становленні відносин між нашими двома островами".

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Вільям зазначив, що "дорослішаючи", він спостерігав "неприємності" від яких постраждало багато людей у Великобританії та Ірландії. Ось чому одним з "воістину глибоких моментів" для нього і його дружини під час їх візиту було їх відвідування Саду пам'яті на площі Парнелла в Дубліні — меморіалу, який вшановує тих, хто боровся проти британського правління.

"Коли ми стояли на скелях в Хоуті і дивилися на Ірландське море, всього в 50 милях від британської берегової лінії, було легко зрозуміти, чому настільки багатьом людям так важко встояти перед приманкою цієї прекрасної країни", — зауважив Вільям.

На закінчення герцог виголосив тост "Президенту Ірландії і народу цієї чудової країни, в знак подяки за теплий прийом, який, я сподіваюся, стане для нас першим з багатьох візитів".

Потім на трибуну вийшов прем'єр-міністр Ірландії і розчулив усіх присутніх невеликою ремаркою. Кейт Міддлтон засміялася, коли Саймон Ковні повідомив, що його діти написали листи принцу Джорджу, принцесі Шарлотті і принцу Луї, запрошуючи їх приїхати в Ірландію. Коли вони стануть старшими!

“Я сподіваюся, що вони приймуть ці листи з посмішкою. Оскільки можу запевнити вас, що вони не дотримуються протоколу звичайного способу поводження з королівською родиною", — пожартував Ковні.

На заході були присутні близько 100 осіб. Кетрін і Вільям зустрілися з групами осіб, кожна з яких представляла різні теми: політика, культура і молодь, громадянське суспільство. Серед учасників були поет, танцюрист, письменник, продюсер кіно і театру, а також представник Ірландської ради у справах біженців.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Перед гостями Кейт Міддлтон з'явилася в вінтажній сукні від Oscar de la Renta. Класичний дизайн виконаний з яскраво-рожевій гамі в чорний горошок. Сукня довжини трохи нижче коліна декороване коміром з рюшами і жабо. Рукави і жабо додатково прикрашені чорною оксамитовою обробкою. Осину талію герцогині підкреслює широкий оксамитовий пояс.

Точно невідомо, де герцогиня придбала це унікальне плаття. У британських модних ЗМІ припускають, що стилісти Кетрін замовили плаття у відомому у Великобританії магазині William Vintage — постачальник унікальних вінтажних суконь для відомих персон. Його клієнтами є Амаль Клуні, Вікторія Бекхем і Ріанна. Навіть Меган Маркл купувала тут вбрання.

Багатьом шанувальникам Міддлтон в такому вбранні нагадала принцесу Діану, яка любила подібний стиль.

Вишуканий образ дружини принца Вільяма довершують чорні оксамитові туфлі від Jimmy Choo (895 доларів). Клатч з золотим декором — також від Jimmy Choo.

З аксесуарів — сережки за £ 5 від британського рітейлера і королівського фаворита Accessorize. Волосся Міддлтон зібрала у високий хвостик з романтичними локонами.

Новий образ Міддлтон поєднує в собі кілька трендів. Це горошок (який будуть актуальне в новому сезоні), складки і волани.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон з'явилася в пальто 12-річної давності, яке носила до заміжжя з принцом Вільямом.