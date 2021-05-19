Павло Глоба назвав везунчиків серед знаків Зодіаку, які скоро зустрінуть справжнє кохання

У гороскопі на тиждень Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, які зможуть зустріти справжнє кохання. Астролог порадив цим везунчикам скористатися унікальним шансом до неділі 23 травня, який їм подарують зірки і планети.

Діва

Для Дів цей час ознаменується активним пошуком другої половинки. Вам захочеться уваги, компліментів, подарунків, флірту. Якщо ви задумалися про серйозні стосунки, не форсуйте події, краще перевірте як слід партнера на сумісність. Займіться зовнішністю, візьміть перерву від роботи і насолодіться приємними моментами.

Терези

У любовній сфері у Терезів все буде "цвісти і пахнути". Вас чекає багато приємних зустрічей, а стосунки можуть розвиватися дуже стрімко. У вже існуючих взаєминах дуже важливо частіше прислухатися до думки другої половинки. На вихідних астролог рекомендує відправитися на дачу, на природу з коханою людиною.

Козоріг

Козерогам у відносинах Павло Глоба радить навчитися слухати другу половинку. Самотнім Козерогам вдасться підкорити чиєсь серце. У будь-якому випадку, люди даного знака будуть в епіцентрі травня красиві і привабливі, як сама весняна природа. Вам варто цим скористатися.