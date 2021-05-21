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Названі головні щасливчики літа 2021 серед знаків Зодіаку: шукайте себе серед обраних!

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П'ятниця 21 травня 2021 06:00
Названі головні щасливчики літа 2021 серед знаків Зодіаку: шукайте себе серед обраних! Фото: Гороскоп на літо 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на літо 2021 розповість про знаки Зодіаку, яких чекає багато успіху, везіння і унікальних шансів. Кому сонячні місяці подарують нові можливості і зміни - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише marieclaire.

Близнюки

Для вас, Близнюки, настає відмінний час для того, щоб кардинально змінити рід діяльності. Ніяких серйозних перешкод на своєму шляху ви не зустрінете. В цілому все складеться для вас найкращим чином. Влітку у вас може з'явитися ідея змінити зачіску - дерзайте, новий образ принесе успіх.

Лев

На Левів чекають грандіозні успіхи на професійній ниві. Це може привернути до вас нових людей, які захочуть об'єднати з вами зусилля, щоб спільно йти до мети. Але не забувайте більше ходити і рухатися - вашому тілу потрібні фізичні навантаження в цей період.

Козеріг

У Козерогів настане гарний час для здорової конкуренції на професійній ниві. Ваші шанси значно вище, ніж у тих, хто вам протистоїть. Головне - чіткий план. Але будьте обережні з різними алергенами - можуть виникнути неприємні реакції.

Раніше знаменитий астролог Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, яких у червні 2021 чекає особлива удача.

Також астролог попередила про важливий період, пов'язаний з інгресією Юпітера в Риби і розповіла, хто доб'ється найбільших успіхів у цей час.

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