В Україну йде циклон з сильними грозами: погода стане небезпечною

Погода в Україні найближчими днями очікується літня, але грози та дощі накриють всю територію країни. Температура повітря буде підніматися у всіх областях.

У вівторок, 8 червня, грози охоплять всі області України й місцями пройдуть рясні дощі. Температура повітря в нічні години почне підніматися і в більшості регіонів варто очікувати від +11 до +14 градусів. Вдень найтепліше буде в західних і південних областях, там синоптики прогнозують до +25 градусів. В інших регіонах очікується від + 21 до +23 градусів.

У Києві 8 червня гроза, вночі пройде дощ. Температура повітря в нічні години складе + 13 +15 градусів, вдень прогріється до +21 + 23 градусів.

В середу, 9 червня, сухо буде тільки у двох областях - у Львівській та на Закарпатті. Всі інші регіони продовжить заливати дощами, очікуються грози. Нічна температура повітря становитиме + 11 +14 градусів, вдень у більшості областей від +21 до +24 градусів, на заході та півдні до + 25 градусів.

У Києві 9 червня пройде гроза, вночі очікується дощ. Температура повітря в нічний час складе +13 +15 градусів, вдень прогріється до +23 градусів.

У четвер, 10 червня, сухо буде тільки в Ужгороді, у всіх інших регіонах країни очікується грози та сильні дощі. Вночі в Україні від +11 до +14 градусів, денна температура почне підвищуватися, і синоптики прогнозують від +22 до +25 градусів у всіх областях.

У Києві 10 червня пройде гроза, вночі можливий дощ. Температура повітря вночі + 13 +15 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

В п'ятницю, 11 червня, грози та дощі прогнозуються у всіх областях України. Також очікується посилення вітру і короткочасні дощі в нічний час. Температура повітря вночі трохи впаде, до + 10 +13 градусів, вдень буде тепло, від +22 до +25 градусів, на півдні до + 26 градусів.

У Києві 11 червня дощ йтиме тільки вдень, Можлива гроза. Вночі буде сухо. Температура повітря вночі + 13 +15 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів. Можливе посилення вітру.

В суботу, 12 червня, грози продовжать свій наступ на Україну. Синоптики прогнозують вночі суху погоду, а вдень – грози та зливи. Температура повітря в нічний час коливатиметься від +11 до +14 градусів, вдень на заході до +24 градусів, у всіх інших областях очікується до +26 градусів.

У Києві очікується гроза вдень, можливі зливи та посилення вітру. Вночі в столиці + 13 +15 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

Карти погоди в Україні з 8 по 12 червня