Мішина розповіла про сімейне насильство і складні відносини

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Популярна українська актриса і головна героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина відверто розповіла про сімейне насильство і складні відносини. Вона зізналася, що жила з абьюзером.

Актриса розповіла про початок своєї кар'єри, яка була не простою, оскільки у неї не було ролей і один режисер сказав, що їй ніколи не стати актрисою, оскільки вона більше модель. Про це Мішина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

В той час у Мішиної був складний період. Вона знімала кімнату з чорними від цвілі стелями, і боялася, що не зможе купити дитині все найнеобхідніше.

В той момент вона познайомилася з молодим чоловіком, який перевіз її до себе і в перші місяці все було чудово, але потім вона почала помічати тривожні дзвіночки в їх відносинах.

Чоловік почав її ображати під час сварок і говорив, що вона сама його довела своєю поведінкою.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Все погіршувалося, я регулярно слухала, що всі актриси повії і я повинна зробити вибір: професія або сім'я. Зриви змін, скандали, агресивні ревнощі, фактично арешти у квартирі, коли я повинна йти на роботу", - зізналася актриса.

Чоловік також застосовував фінансовий тиск на неї і навіть відбирав усі подарунки. Після цього він почав застосовувати рукоприкладство. При цьому поліція не реагувала на такі виклики, що ще більше гнітило Мішину. У неї з'явилося відчуття, що вона заслуговує цього.

"Зараз я кажу спасибі за такий шлях, за те, що змогла взяти відповідальність за своє життя, почала працювати над собою, багато вчитися і поступово вибиратися. За силу своєї душі та безмежну віру", - зазначила Мішина.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Олександр Эллерт розповів, скільки йому знадобилося часу, щоб закохатися в Ксенію Мішину.

Раніше Мішина розповіла про турботу Эллерта і інтимні сцени.