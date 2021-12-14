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Павло Глоба передрік багатство цим знакам Зодіаку в 2022 році

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Вівторок 14 грудня 2021 06:00
Павло Глоба передрік багатство цим знакам Зодіаку в 2022 році Фото: Гороскоп на 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік обіцяє чотирьом знакам Зодіаку достаток і прибуток в році Чорного Тигра. Цим щасливчикам сильно пощастить у фінансовій сфері, але важливо не сидіти на місці, адже символ наступного року любить активних та ініціативних.

Астролог Павло Глоба дав пораду кожному з цих щасливчиків, пише Rsute.

Овен

Астролог каже, що в 2022 році людей, народжених під знаком Зодіаку Овен, чекають величезні перспективи. Вас чекає довгоочікуваний час змін. А щоб все склалося, вам потрібно ставити чіткі цілі і працювати над їх втіленням, тоді наступний рік стане для вас вдалим періодом в плані фінансів і кар'єри.

Близнюки

Життя буде підкидати Близнюкам нові виклики, але вам це тільки на руку - справляючись з ними ви будете просуватися до успіху. Астролог каже, що вам вдасться знайти нове місце роботи з хорошим доходом, умовами і вільним графіком.

Скорпіон

Павло Глоба вважає, що представники знака у 2022 році виявляться справжніми везунчиками. Гроші на них будуть буквально сипатися з неба, а в справах чекає успіх. Однак працювати в новому році доведеться ще більше, щоб скрізь встигнути і не упустити свою удачу.

Водолій

У 2022 році Водолії почнуть рости буквально у всіх сферах життя завдяки працьовитості, терпінню і цілеспрямованості. Астролог каже, що вам слід займатися вирішенням своїх робочих питань в першій половині року, тоді вас чекає успіх.

Раніше астролог назвала небезпеки Меркурія, який перейшов в знак Козерога 13-го числа.

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