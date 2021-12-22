Названі головні невдахи серед знаків Зодіаку, для яких 2022 рік стане "чорною смугою"

Гороскоп на 2022 рік розповість про три знаки Зодіаку, яким рік Чорного Водяного Тигра принесе ряд проблем, труднощів, перешкод. Перевірте, чи є ваш знак у списку, і дізнайтеся, як пережити "чорну смугу", вийшовши з неї без втрат.

Телець

Проблемними для представників знака стане початок року і кінець літа. Астрологи кажуть, що ви можете зіткнутися з безліччю труднощів. Решта місяців року пройдуть розмірено.

Один з найкорисніших життєвих навичок в ці дванадцять місяців - вміння оперативно викидати з голови погані думки і спогади. Постарайтеся мислити позитивніше.

Лев

У 2022 році вас чекає багато дрібних, але дуже неприємних невдач. При цьому і перемог буде чимало, тому в підсумку рік вийде дуже продуктивним.

Все, що вам потрібно - це незворушність, холоднокровність і душевний спокій. Якщо постійно переживати, то може не залишитися сил на роботу і любов. Будьте добрішими до оточуючих вас людей.

Водолій

У Водоліїв будуть періодичні проблеми з Фортуною. Щоб все виходило набагато частіше, вам варто доводити всі свої справи до кінця. Також корисно буде виконувати дані раніше обіцянки. Астрологи радять утриматися від критики на адресу близьких людей, вам знадобитися їх підтримка.

При цьому чим менше Водолії стануть втручатися в життя оточуючих, тим буде краще. Бажано сфокусуватися на собі.