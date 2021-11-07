Важливі справи відійдуть на другий план: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 8 по 14 листопада

Гороскоп на листопад 2021 року говорить про те, що останній місяць осені принесе клопоти, непорозуміння і різні складні ситуації. Доведеться правильно розставляти пріоритети та вирішувати ті завдання, які будуть більш актуальними.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 8 по 14 листопада. Про це інформує Lunday.

Овен

Будьте готові до того, що на початку тижня ваші очікування не виправдаються і це зіпсує настрій і приведе до розгубленості. У середу ситуація зміниться і вас чекають блискучі перспективи в самореалізації та особистому житті. Проявіть активність і не бійтеся брати на себе відповідальність. Вихідні варто присвятити поїздкам і подорожам.

Телець

Тиждень стане вдалим і продуктивним. Ділові люди отримають цікаву пропозицію, наймані працівники - новий проєкт і хорошу нагороду, а творчі – отримають нових клієнтів. У середу і четвер остерігайтеся конфліктів з оточуючими. У п'ятницю все налагодиться і приємний сюрприз поверне вам гарний настрій. На вихідних радість доставить візит до родичів.

Близнюки

В середині тижня вам можуть повернути старий борг або запропонувати непоганий підробіток. З протилежною статтю все буде складатися вдало. А ось з п'ятниці удача вас покине - може нахлинути хвиля проблем, від негараздів на роботі до конфліктів в сім'ї. Можуть бути й фінансові труднощі. Причина проблем буде в вас - у вашому почутті відповідальності та відсутності самодисципліни.

Рак

Перші дні тижня принесуть сварки або конфлікти в сім'ї або на роботі. Постарайтеся не сильно нервувати, є ризик погіршення самопочуття. У середу і четвер ситуація вирівняється і для багатьох проблем знайдеться рішення. В кінці тижня постарайтеся добре відпочити. Проведіть вихідні з сім'єю, вирушайте куди-небудь разом і не сидіть вдома.

Лев

Тиждень буде наповнений рутиною і розміреними справами. У середу можливі грошові надходження. Можуть бути невеликі негаразди та непорозуміння з членами сім'ї. Енергії буде достатньо, але в потрібне русло направити її буде складно і це почне дратувати. Займіться спортом або присвятіть вихідні активному відпочинку на природі.

Діва

Везіння Дівам гарантовано в понеділок і вівторок. При мінімальних зусиллях ви зможете добре заробити, а близька людина порадує несподіваним вчинком. У п'ятницю можливі неприємності зі здоров'ям. Також ви станете нетерпимі до недоліків інших – постарайтеся не впадати в крайнощі, не перетворюйтеся в жертву або деспота. На вихідних займіться домашніми справами.

Терези

Приготуйтеся до труднощів на початку тижня – то може бути догана за помилки або інші похибки на роботі. Будьте об'єктивні й, якщо ви винні – виправляйте помилки, якщо ні – не давайте на вас тиснути. У середу і четвер можливе перспективне знайомство або запрошення на захід. Кінець тижня буде спокійним, постарайтеся вибратися на природу, хоча б на один день.

Скорпіон

Успішність Скорпіонів буде на висоті. Вам пощастить опинитися в потрібному місці й в потрібний час, познайомитися з корисними людьми та закрутити голову представникам протилежної статі. Будьте менш критичними до недоліків інших і стримайтеся у висловлюванні та поведінці – можете завести відразу кілька ворогів. В кінці тижня вирушайте в гості або запросіть друзів до себе.

Стрілець

У понеділок чекайте цікаву і перспективну пропозицію, а у вівторок вас чекає зустріч з давнім знайомим. У середу і четвер будьте обережні, можливі ситуації з шахраями або недалекоглядними людьми, які запропонують вам фінансову авантюру. У неділю відмовтеся від відпочинку в сумнівних компаніях, побудьте вдома – почитайте книгу, подивіться фільм.

Козоріг

Успіх цього тижня очікується у сфері любові, на роботі та в спорті. Ви змогли повірити у власні сили й це оцінили оточуючі. В середині тижня вам належить прийняти доленосне рішення, довіряйте собі, а не порадам сторонніх людей. Не напружуйтеся фізично - це принесе шкоду.

Водолій

Будьте товариські та активні на цьому тижні – це приверне у ваше життя нові зміни в середу і четвер. Інші дні пройдуть у звичайних і розмірених справах. Здоров'я і настрій будуть вас радувати. На вихідних вас можуть запросити в гості нові знайомі - не відмовляйтеся.

Риби

Риби стануть везунчиками долі на цьому тижні. На роботі все буде стабільно добре, в особистих відносинах очікується гармонія, а з фінансами проблем не буде ще довго. Самотні мають всі шанси зустріти свою половинку. Вихідні дні принесуть позитивні зміни тим, хто давно про них мріє. Найважливіше - перестаньте боятися зробити помилку і все у вас вийде.