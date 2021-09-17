Ці знаки Зодіаку накриє хвилею успіху у жовтні 2021: щасливчиків тільки троє!

Гороскоп на жовтень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яких в епіцентрі осені накриє хвилею успіху. Ці три везунчика досягнуть висот в кар'єрі, справах, фінансах.

Діва

Діву чекає кар'єрний ріст і подолання перешкод на шляху до успіху. Астрологи радять підійти до цього раціонально і виважено - за такої умови вам вдасться вирішити всі наявні проблеми. Енергії і сил вистачить, не переживайте.

Терези

Жовтень стане для представників знака місяцем яскравих звершень і несподіваних пропозицій. Ні від чого не відрікайтеся, інакше будете довго топтатися на місці. Вам належить часто кудись їздити, спілкуватися з новими людьми і зав'язувати контакти - комунікабельність буде вашою запорукою успіху цієї осені.

Стрілець

Для вас жовтень буде місяцем змін і перетворень. Це торкнеться побуту, кохання і зовнішнього образу. Не виключено підвищення на посаді. Значить, можна розраховувати на зміцнення матеріального становища. Астрологи радять менше критикувати оточуючих, боротися зі своїми недоліками.