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Ці знаки Зодіаку накриє хвилею успіху у жовтні 2021: щасливчиків тільки троє!

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П'ятниця 17 вересня 2021 05:30
Ці знаки Зодіаку накриє хвилею успіху у жовтні 2021: щасливчиків тільки троє! Фото: Гороскоп на жовтень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яких в епіцентрі осені накриє хвилею успіху. Ці три везунчика досягнуть висот в кар'єрі, справах, фінансах.

Хто вони, пише Astrorok.

Діва

Діву чекає кар'єрний ріст і подолання перешкод на шляху до успіху. Астрологи радять підійти до цього раціонально і виважено - за такої умови вам вдасться вирішити всі наявні проблеми. Енергії і сил вистачить, не переживайте.

Терези

Жовтень стане для представників знака місяцем яскравих звершень і несподіваних пропозицій. Ні від чого не відрікайтеся, інакше будете довго топтатися на місці. Вам належить часто кудись їздити, спілкуватися з новими людьми і зав'язувати контакти - комунікабельність буде вашою запорукою успіху цієї осені.

Стрілець

Для вас жовтень буде місяцем змін і перетворень. Це торкнеться побуту, кохання і зовнішнього образу. Не виключено підвищення на посаді. Значить, можна розраховувати на зміцнення матеріального становища. Астрологи радять менше критикувати оточуючих, боротися зі своїми недоліками.

Раніше ми також писали, у житті яких знаків Зодіаку в жовтні 2021-го може початися "чорна смуга".

Також астролог Аріна Артуровна попередила про наближення Ретроградного Меркурія.

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