Помилки жінки, через які вона приречена на самотність

Помилки - частина нашого життя, адже на них ми вчимося. Але буває так, що помилки стають частиною нашої життєвої філософії і неправильної стратегії побудову стосунків. Психологи розповіли жінкам, як не можна робити, щоб не бути самотніми.
Про це пише Teawithlemon.
Буває таке, що стосунки з чоловіками-"козлами" настільки розчаровують жінку, що вона починає думати і заявляти - всі вони такі.
За таким розчаруванням може наступати установка жертви, коли всі довкола винні в проблемах жінки.
Психологи радять спершу розібратися в собі, щоб поруч виявився гідний чоловік.
Справжня жінка має любити й цінувати себе. Якщо ви самі ж будете принижувати свої переваги, терпітимете неповажне ставлення до вас, то вас чекатимуть суцільні розчарування.
Врешті-решт ви вирішите, що краще вже самій, аніж так.
Запам'ятайте: ви нічим не краще і не вище за інших жінок. Варто розумно оцінити свої сили та зрозуміти, чого вам не вистачає.
Якщо ви не будете адекватно оцінювати оточуючих вас жінок і, можливо, в чомусь порівнювати себе з ними - ви залишитеся на одному місці і ніколи не розвиватиметеся.
Раніше ми писали про помилки, які у стосунках допускають тільки немудрі жінки.
Також психологи розкрили справжні причини, через які дружина стає злою і дратівливою.