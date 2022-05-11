Помилки жінки, через які вона приречена на самотність

На думку експертів, існує три помилкові філософії, які призводять до самотності.

Філософія жертви

Буває таке, що стосунки з чоловіками-"козлами" настільки розчаровують жінку, що вона починає думати і заявляти - всі вони такі.

За таким розчаруванням може наступати установка жертви, коли всі довкола винні в проблемах жінки.

Психологи радять спершу розібратися в собі, щоб поруч виявився гідний чоловік.

Філософія "двірняжки"

Справжня жінка має любити й цінувати себе. Якщо ви самі ж будете принижувати свої переваги, терпітимете неповажне ставлення до вас, то вас чекатимуть суцільні розчарування.

Врешті-решт ви вирішите, що краще вже самій, аніж так.

Філософія гордині

Запам'ятайте: ви нічим не краще і не вище за інших жінок. Варто розумно оцінити свої сили та зрозуміти, чого вам не вистачає.

Якщо ви не будете адекватно оцінювати оточуючих вас жінок і, можливо, в чомусь порівнювати себе з ними - ви залишитеся на одному місці і ніколи не розвиватиметеся.