Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество

По мнению экспертов, существует три ложные философии, которые приводят к одиночеству.

Философия жертвы

Бывает такое, что отношения с мужчинами-"козлами" настолько разочаровывают женщину, что она начинает думать и заявлять - все они такие.

За таким разочарованием может наступать установка жертвы, когда все вокруг виноваты в проблемах женщины.

Психологи советуют сперва разобраться в себе, чтобы рядом оказался достойный мужчина.

Философия "дворняжки"

Настоящая женщина должна любить и ценить себя. Если вы сами же будете принижать свои достоинства, будете терпеть неуважительное отношение к вам, то вас будут ждать сплошные разочарования.

В конце концов вы решите, что лучше уж самой, чем так.

Философия гордыни

Запомните: вы ничем не лучше и не выше других женщин. Стоит разумно оценить свои силы и понять, чего вам не хватает.

Если вы не будете адекватно оценивать окружающих вас женщин и, возможно, в чем-то сравнивать себя с ними - вы останетесь на одном месте и никогда не будете развиваться.