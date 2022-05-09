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Помилки, які призводять до розриву стосунків: їх допускають тільки немудрі жінки

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 14:20
Помилки, які призводять до розриву стосунків: їх допускають тільки немудрі жінки Фото: Які помилки руйнують стосунки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жінки можуть не помічати, як через власні хвилинні примхи, нестачу мудрості й витримки можуть руйнувати стосунки. Як же зрозуміти, що допустимо, а що ні у взаємодії з партнером? Звісно, все індивідуально, але у неуспішних стосунків завжди є спільні риси.

Про це пише Ukr.media.

Ніякого перенасичення

Прагнення спілкуватися 24 години на добу сім днів на тиждень неминуче призводить до розпаду відносин. Безумовно, бажання набутись з коханою людиною, особливо на початку стосунків, природне. Однак так можна дуже швидко наскучити один одному.

Психологи радять більшу частину часу присвячувати собі та власним інтересам. Інакше ви ризикуєте "задушити" партнера надмірною увагою і турботою.

Припиніть намагатися управляти його часом

Одна з найпоширеніших помилок у відносинах - ігнор особистих уподобань кавалера. Неправильно ображатися на партнера, який хоче подивитися футбол замість прогулянки парком. У нього має бути свій час, свої інтереси.

Рано чи пізно стосунки, в яких не враховуються думки і вподобання партнера, зазнають краху. Не варто влаштовувати скандали і тиснути на жалість, якщо щось йде не так, як вам хочеться. Краще - поставтеся з розумінням, і ваш коханий вам обов'язково віддячить.

Живіть своїм власним життям

Психологи стверджують: який би не був хороший кавалер, не можна заради нього змінювати власні плани. Інакше ви перестанете існувати для залицяльника як особистість.

Наприклад, якщо вам призначили побачення, але потім просять перенести його "на пізніше", не варто відразу погоджуватися. Для початку - звіртеся з особистим календарем та проаналізуйте свої можливості. Не бійтеся сказати партнеру, що ви не можете підлаштуватися на цей час, адже у вас свої плани.

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