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Як виглядає квартира Олі Полякової в центрі Києва: 200 квадратів і величезна ванна

Київ, Вівторок 19 січня 2021 14:05
Як виглядає квартира Олі Полякової в центрі Києва: 200 квадратів і величезна ванна
Оля Полякова господиня величезної квартири (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Оля Полякова ніколи не приховувала, що живе в шикарній квартирі в самому серці столиці. Житло артистки знаходиться навпроти Нацбанку на вулиці Інститутській.

У виконавиці величезне житло, площею у 200 квадратних метрів. Тут є і велика кухня з усією побутовою технікою, вітальня в стилі лофт і кілька спалень.

"У мене велика квартира, понад 200 квадратних метрів, але вона так тупо спроектована. Діти жили в одній кімнаті, але коли Марії виповнилося 13 років, вона сказала, що їй, як тринадцятирічній дівчині, пора отримати окрему кімнату, я їй віддала свою спальню, в якій спала 15 років, а сама переїхала в зал. Я перетягла туди свою величезне ліжко, і тепер у мене спальня з каміном", – розповіла Оля Полякова на відео, опублікованому раніше.

Співачка розповіла, що зал у квартирі переобладнала під свою спальню. Також вона представила величезну ванну. Тут є ванна і душова кабіна. Розміри вражають.

У вітальні розміщений величезний телевізор і рояль, на якому часто грає співачка. В цілому квартира здається дуже затишною і обжитою.

Як виглядає квартира Олі Полякової в центрі Києва: 200 квадратів і величезна ваннаЯк виглядає квартира Олі Полякової в центрі Києва: 200 квадратів і величезна ваннаЯк виглядає квартира Олі Полякової в центрі Києва: 200 квадратів і величезна ваннаОля Полякова показала свою квартиру (Скріншот з відео)

Оля Полякова показала свою квартиру

Як ми раніше писали, Оля Полякова нещодавно порадувала шанувальників видом на свій новий маєток під Києвом. Вона похвалилася красивою верандою, яка виходить до озера і на неї величезні панорамні вікна в підлогу.

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